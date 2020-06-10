РЖД анонсировали скидки на билеты для путешествий по России

В РЖД ожидают повышенный спрос у пассажиров на железнодорожные путешествия по стране после пандемии коронавируса и намереваются стимулировать его скидками на билеты, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу организации.

"Мы планируем продолжить развивать клиентские сервисы, программу лояльности "РЖД Бонус", а также устраивать различные акции и скидки по продаже билетов", – рассказали в компании.

В РЖД надеются, что "желание людей путешествовать, изучать страну в итоге будет сильнее возможных страхов и сомнений".

Согласно данным опроса компании, 88% пассажиров готовы совершить поездку на поезде сразу после снятия ограничительных мер по коронавирусу. Из них 43% связали поездку с личными целями и визитами к родственникам и друзьям, 28% – с работой и только 17% – с туризмом.