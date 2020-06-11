Глава Республики Алтай в ходе очередного заседания оперативного штаба объявил о послаблении ограничений, связанных с профилактикой коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 11 июня Олег Хорохордин разрешил оказывать услуги общепита на открытых площадках и принимать посетителей на нескольких базах, уточнив, что следует неукоснительно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

"По всей стране открылись санаторно-курортные объекты, предлагаю также перейти на первый этап снятия ограничений в туристической сфере и открыть коллективные средства размещения с медицинской лицензией, у нас восемь таких объектов", – заявил Хорохордин.

Он подчеркнул, что выполнение всех санитарно-эпидемических требований будут регулярно проверять специалисты Роспотребнадзора.

Кроме того, глава региона снял ограничения на въезд в Майминский, Турочакский и Усть-Коксинский районы. Это связано со стабилизацией обстановки в этих муниципальных образованиях.

Напомним, в Республике Алтай действуют масочный режим и самоизоляция. Работа турбаз, домов отдыха и других объектов размещения приостановлена до 22 июня 2020 года.