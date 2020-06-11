Мэрия сибирского города задолжала почти миллион рублей компании из Алтайского края

Администрация города Сорска в Республике Хакасия задолжала компании из Алтайского края почти миллион рублей по муниципальному контракту, сообщает 19rus.info со ссылкой на арбитражный суд региона.

ООО "Котлоснаб" занимается оптовой торговлей принадлежностей для машин, производством и ремонтом паровых котлов, сборкой и монтажом сборных конструкций, а также многим другим.

За что конкретно должна мэрия Сорска организации, в определении суда не указано, но, по всей видимости, иск связан с ремонтными работами в прошлый отопительный сезон, который ознаменовался многократными коммунальными авариями.

Общая сумма задолженности, согласно иску, составляет почти 830 тысяч рублей и 5 тысяч штрафных санкций за длительную неуплату долга.