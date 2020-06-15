Всероссийское голосование по поправкам в действующую Конституцию стартует уже почти через две недели, 25 июня. За долгие годы россияне успели порядком отвыкнуть от такой формы прямой демократии. Последний раз плебисцит в нашей стране проходил 27 лет назад. После этого к референдуму прибегали либо на уровне отдельных регионов, либо на уровне муниципалитетов. Amic.ru вспоминает, когда в новейшей истории федеральная власть напрямую обращалась к народу за советом, какие вопросы рассматривались на плебисците и как голосовал Алтайский край.

Референдум, который мог спасти СССР

Впервые понятие всенародного опроса упоминалось еще в "сталинской Конституции" 1936 года. При этом единственный в СССР всесоюзный референдум состоялся 17 марта 1991 года. Люди, родившиеся в первой половине 1970-х годов и раньше, прекрасно помнят, что это был за опрос, и как власть отреагировала на полученные результаты.

Пришедшим на участки предлагалось ответить на вопрос: "Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?"

В референдуме приняли участие 75,4 % граждан, имеющих право голоса. За сохранение СССР высказались 76,4 % участников опроса. Однако уже в декабре 1991-го Советский Союз перестал существовать.

Одновременно 17 марта прошел первый всероссийский референдум о введении поста президента РФ. В нем приняли участие 75,1 % граждан РСФСР, из них 69,8 % поддержали это предложение. Как известно, должность занял Борис Ельцин.

Доверять, одобрять и досрочно избирать

Следующий референдум (состоялся 25 апреля 1993 года) стал самым драматичным в новейшей отечественной истории. Его итоги на фоне масштабного кризиса власти привели к вооруженным столкновениям в Москве в начале октября.

Впервые на плебисцит оказались вынесены сразу четыре (!) вопроса. В референдуме приняли участие 64,5 % избирателей.

На вопрос "Доверяете ли вы президенту РФ Борису Ельцину?" ответили "да" 58,6 % голосовавших; на вопрос "Одобряете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую президентом и правительством РФ с 1992 года?" – 53 %. За досрочные выборы президента высказались 49,4 %, за досрочные выборы народных депутатов – 67,1 % от числа проголосовавших, но менее половины от общего числа избирателей.

Любопытно, как проголосовали участники референдума в Алтайском крае. В первых двух случаях ответ оказался отрицательным. Ельцину как президенту, а также проводимой им социально-экономической политики жители региона отказали в поддержке. Отсюда следует, что в двух остальных вопросах население Алтайского края оказалось единодушно, проголосовав за досрочные выборы главы государства, а также народных депутатов.

Конституция и сомневающийся Алтай

Наконец, 12 декабря 1993 года прошло всенародное голосование по проекту Конституции России. В голосовании участвовали 54,79 % избирателей, из них 58,42 % поддержали новый основной закон, который действует по настоящее время. После этого на федеральном уровне референдумы не проводились.

В 1993-м для проведения референдума были заготовлены бюллетени со следующей формулировкой: "Принимаете ли Вы Конституцию Российской Федерации?" – "Да" или "Нет".

Интересная деталь: проводимое "всенародное голосование", на котором гражданам предстояло проголосовать за принятие Конституции РФ, официально не называлось референдумом. Это произошло из-за того, что президент, согласно действовавшему на тот момент законодательству, формально не мог быть инициатором проведения референдума. В 2020 году речь снова не идет о плебисците в прямом значении этого слова. Термин, который использует ЦИК: "общероссийское голосование".

Против принятия проекта в 1993 году выступили национальные республики и т.н. "красный пояс", куда входил и Алтайский край.

На момент голосования в регионе насчитывалось 1,929 млн избирателей. К участкам пришли 1,046 млн человек, то есть явка составила 54,2%. Голоса сторонников и противников Конституции разделились почти поровну: за высказались 524 тысячи (или 51,1%), против – почти 500 тысяч человек. Еще 22 тысячи бюллетеней оказались испорченными, что можно считать косвенным признаком протеста против нового Основного закона страны.

В тот день сразу в 17 субъектах РФ Конституцию поддержали менее половины от пришедших на референдум. В Чечне голосование и вовсе не проводилось.

Предсказать, как на этот раз сложится голосование в российских субъектах, пожалуй, пока не возьмется ни один политолог. Впрочем, какими бы ни оказались результаты, определяющей роли они играть не будут, так как речь не идет о референдуме в классическом смысле. Он лишь придаст поправкам дополнительную легитимность. Де-факто изменения уже приняты. Тем не менее власти рассчитывают на явку от 60% и поддержку предлагаемого "пакета" из более 200 поправок как минимум таким же числом от общего числа пришедших на избирательные участки.

Сколько жителей Алтайского края смогут принять участие в референдуме?

На 1 января 2020 года в Алтайском крае зарегистрировано 1 822 538 избирателей. Численность электората определяется два раза в год – на 1 июля и 1 января.

Таким образом, в предстоящем общероссийском голосовании по вопросу принятия поправок в Конституцию смогут участвовать более 1,82 млн избирателей Алтайского края. Интересно, что 16,5 лет назад, когда принимался Основной закон страны, в крае насчитывалось 1,929 млн избирателей или на 100 тысяч (!) больше.

Кстати, крайизбирком решил изготовить на этот раз 1 822 538 бюллетеней, то есть ровно по числу избирателей. Правда, реальная явка не будет 100%. Такой статистикой не могут похвастать даже национальные республики Северного Кавказа.

Наибольшее количество потенциальных участников референдума зарегистрировано в Барнауле – 521 785 избирателей. Традиционно самым многочисленным по числу жителей, достигших 18-летнего возраста, является Индустриальный район – 176 320 человек. Меньше всего избирателей в городе проживает в Октябрьском районе – 66 283.

Лидерами по числу избирателей среди районов стали Первомайский – 41 029 человек, Каменский – 37 970, Тальменский – 34 607, Павловский – 33 536 человек. В большинстве районов Алтайского края зарегистрировано от 10 до 20 тысяч избирателей. Самым малочисленным является Суетский район – на его территории проживают 3 580 избирателей.