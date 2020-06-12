Умер главврач барнаульской больницы "РЖД-Медицина" Александр Зальцман

Ушел из жизни главврач клинической больницы "РЖД-Медицина" Барнаула Александр Зальцман, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, почетный железнодорожник, врач высшей квалификационной категории. Ему было 64 года. Информацию о смерти подтвердил источник amic.ru.

Незадолго до этого у врача диагностировали коронавирус. В Минздраве Алтайского края уточнили, что на протяжении нескольких дней он проходил лечение в госпитале городской больницы № 5. Причиной смерти называют тяжелое течение коронавирусной инфекции.

Александр Григорьевич Зальцман в 1979 году окончил Алтайский мединститут по специальности "Лечебное дело". С 1979 года работал врачом-терапевтом в Смоленской районной больнице Алтайского края.

С 1982 по 1983 трудился врачом-кардиологом в Отделенческой клинической больнице на станции Барнаул, затем в 1983 году – заведующим поликлиникой № 2. С 1989 года стал заместителем главного врача по лечебной работе, а с 1992 года – главным врачом.

В 2002 году удостоен почетного звания "Лауреат премии Алтайского края в области науки и техники". Награждался почетными грамотами, знаком "Почетный железнодорожник", "За безупречный труд на железнодорожном транспорте 20 лет", "За безупречный труд на железнодорожном транспорте 30 лет", почетной грамотой администрации Алтайского края, почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного собрания, удостоен юбилейной медали "120 лет Западно-Сибирской железной дороге" и почетного знака "С Благодарностью Барнаул".