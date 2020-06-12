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Умер главврач барнаульской больницы "РЖД-Медицина" Александр Зальцман

, ИА "Амител"
Медику было 64 года
Александр Зальцман / Фото из архива amic.ru

Александр Зальцман / Фото из архива amic.ru

Ушел из жизни главврач клинической больницы "РЖД-Медицина" Барнаула Александр Зальцман, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, почетный железнодорожник, врач высшей квалификационной категории. Ему было 64 года. Информацию о смерти подтвердил источник amic.ru.

Незадолго до этого у врача диагностировали коронавирус. В Минздраве Алтайского края уточнили, что на протяжении нескольких дней он проходил лечение в госпитале городской больницы № 5. Причиной смерти называют тяжелое течение коронавирусной инфекции.

Александр Григорьевич Зальцман в 1979 году окончил Алтайский  мединститут по специальности "Лечебное дело". С 1979 года работал врачом-терапевтом в Смоленской районной больнице Алтайского края.

С 1982 по 1983 трудился врачом-кардиологом в Отделенческой клинической больнице на станции Барнаул, затем в 1983 году – заведующим поликлиникой № 2. С 1989 года стал заместителем главного врача по лечебной работе, а с 1992 года – главным врачом.

В 2002 году удостоен почетного звания "Лауреат премии Алтайского края в области науки и техники". Награждался почетными грамотами, знаком "Почетный железнодорожник", "За безупречный труд на железнодорожном транспорте 20 лет", "За безупречный труд на железнодорожном транспорте 30 лет", почетной грамотой администрации Алтайского края, почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного собрания, удостоен юбилейной медали "120 лет Западно-Сибирской железной дороге" и почетного знака "С Благодарностью Барнаул".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

12.06.2020 10:40
гость

незадолго до этого у врача диагностировали коронавирусную инфекцию

мог еще пожить

12.06.2020 10:42
гость

Это не его ли сын заразил всю семью? А он свою же очередь коллег в больнице ?

12.06.2020 10:43
- гость -

Светлая память! Царство небесное!

12.06.2020 10:45
Светлана

Интересный был человек. Соболезнования родным.

12.06.2020 10:45
гость

Говорят его заразил сын ,правда ли это?

12.06.2020 10:54
гость

светлая дорога уходящим....

12.06.2020 11:06
Гость

Вот даже и злорадства нет.
Помянем тебя, Шурик.

12.06.2020 11:09
- гость -

Царство небесное ему!
А простому пенсионеру нет наверное вариантов.

12.06.2020 11:14
- гость -

По разному цепляет коварный коронавирус.

12.06.2020 11:50
@@

Молодой еще. Когда моя бабушка смотрела на своё фото на стене, вздыхала и говорила, какая я молодая была, как себя хорошо чувствовала. Спрашивали, а сколько тебе тогда лет было? Отвечала, да 70 лет. Это она говорила в 90 своих лет....
Все относительно в этом мире, для некоторых и 65 еще молодость.
Соболезнования всем родным и близким людям.

12.06.2020 12:27
- гость -

Это все, что нужно знать о коронавирусе

12.06.2020 13:08
- гость -

12.27
Вам- да. И не только о вирусе. А вообще это все , что вам лично нужно знать

12.06.2020 13:20
Гость

Очень жаль.хороший был человек.

12.06.2020 13:32
- гость -

Как так, уходят опытные, востребованные специалисты. Сколько пользы могли бы принести людям.

12.06.2020 14:59
- гость -

жаль человека

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