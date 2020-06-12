Мы Россия! Онлайн-концерт, посвященный медикам и волонтерам прошел в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Огромные флаги, поздравления, песни под открытым небом и гимн России с балконов – так 12 июня в столице Алтайского края прошел онлайн-концерт #МЫРОССИЯ. Особенно повезло студентам общежитий АлтГУ и АГМУ, ведь именно в их дворе на улице Крупской провели этот зажигательный праздник. Концерты #МЫРОССИЯ состоялись сегодня по всей стране, но в нашем крае выступления были посвящены еще и врачам и волонтерам, стоящим на передовой борьбы с коронавирусом.

Организаторами мероприятия выступили Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, КГАУ "Краевой дворец молодежи", АКБОФ "Алтайский центр развития добровольчества", проект "Победа в каждом из нас".

Концерт прошел на одной площадке, но чтобы его могли увидеть как можно больше зрителей, была организована трансляция в прямом эфире в социальных сетях.

Творческие коллективы порадовали зрителей яркими выступлениями, а почетные гости и лидеры молодежных движений поздравили россиян с праздником и подчеркнули важность труда врачей и волонтеров. "Когда как не в День России мы должны сказать нашим медикам и всем, кто борется с коронавирусом, спасибо", – отметили организаторы.

"12 июня праздник всей нашей страны, всех жителей великого государства, мы хотим пожелать всем россиянам только мира и добра в этот день. Жаль, конечно, что мы не можем собраться все вместе сегодня, но организаторы сделали прекрасную площадку, где студенты могут приобщиться к празднику, хотя бы из окна. Самое главное, что наше молодое настоящее – это наше дальнейшее будущее. Сегодняшний праздник – это дальнейшая веха нашего исторического развития", – отметил гость праздника, председатель алтайского парламента Александр Романенко.

Даже в праздник нужно тренировать мозг, решили организаторы, и кроме концерта устроили для студентов викторины и флешмобы. Ребята наблюдали за праздником с балконов, но это не мешало им принимать активное участие, отвечать на вопросы, подпевать любимые песни и танцевать. Кстати, все студенты были в масках. А на каждом из двух девятиэтажных зданий общежитий развернули огромный российский триколор.

"Сегодня в праздник Дня России лидеры волонтерских движений объединились, чтобы поблагодарить медиков, волонтеров-медиков, которые в сложной ситуации помогают людям. Мы стараемся поддерживать молодежные инициативы, но формат обязал нас сделать праздник без зрителей, поэтому сегодня мы организовали наше мероприятие в онлайн-формате. В нашей программе мы постарались отметить и подчеркнуть творческое достояние Алтайского края", – рассказала начальник Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона Екатерина Четошникова.

В завершение праздника был исполнен гимн России. Артисты пели со сцены, а студенты воодушевленно подпевали с балконов. Хотите увидеть, как прошел патриотичный праздник на дистанции, – смотрите фоторепортаж Екатерины Смолихиной.