Мы Россия! Онлайн-концерт, посвященный медикам и волонтерам прошел в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Огромные флаги, поздравления, песни под открытым небом и гимн России с балконов – так 12 июня в столице Алтайского края прошел онлайн-концерт #МЫРОССИЯ. Особенно повезло студентам общежитий АлтГУ и АГМУ, ведь именно в их дворе на улице Крупской провели этот зажигательный праздник. Концерты #МЫРОССИЯ состоялись сегодня по всей стране, но в нашем крае выступления были посвящены еще и врачам и волонтерам, стоящим на передовой борьбы с коронавирусом.
Организаторами мероприятия выступили Управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, КГАУ "Краевой дворец молодежи", АКБОФ "Алтайский центр развития добровольчества", проект "Победа в каждом из нас".
Концерт прошел на одной площадке, но чтобы его могли увидеть как можно больше зрителей, была организована трансляция в прямом эфире в социальных сетях.
Творческие коллективы порадовали зрителей яркими выступлениями, а почетные гости и лидеры молодежных движений поздравили россиян с праздником и подчеркнули важность труда врачей и волонтеров. "Когда как не в День России мы должны сказать нашим медикам и всем, кто борется с коронавирусом, спасибо", – отметили организаторы.
"12 июня праздник всей нашей страны, всех жителей великого государства, мы хотим пожелать всем россиянам только мира и добра в этот день. Жаль, конечно, что мы не можем собраться все вместе сегодня, но организаторы сделали прекрасную площадку, где студенты могут приобщиться к празднику, хотя бы из окна. Самое главное, что наше молодое настоящее – это наше дальнейшее будущее. Сегодняшний праздник – это дальнейшая веха нашего исторического развития", – отметил гость праздника, председатель алтайского парламента Александр Романенко.
Даже в праздник нужно тренировать мозг, решили организаторы, и кроме концерта устроили для студентов викторины и флешмобы. Ребята наблюдали за праздником с балконов, но это не мешало им принимать активное участие, отвечать на вопросы, подпевать любимые песни и танцевать. Кстати, все студенты были в масках. А на каждом из двух девятиэтажных зданий общежитий развернули огромный российский триколор.
"Сегодня в праздник Дня России лидеры волонтерских движений объединились, чтобы поблагодарить медиков, волонтеров-медиков, которые в сложной ситуации помогают людям. Мы стараемся поддерживать молодежные инициативы, но формат обязал нас сделать праздник без зрителей, поэтому сегодня мы организовали наше мероприятие в онлайн-формате. В нашей программе мы постарались отметить и подчеркнуть творческое достояние Алтайского края", – рассказала начальник Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития региона Екатерина Четошникова.
В завершение праздника был исполнен гимн России. Артисты пели со сцены, а студенты воодушевленно подпевали с балконов. Хотите увидеть, как прошел патриотичный праздник на дистанции, – смотрите фоторепортаж Екатерины Смолихиной.
Комментарии
Приятные фотки. Девочка с флагами хорошая даже в маске. И с медиками впечатлило. Молодцы
Наймите Катюхе "12 тыр - это наглость" нормального стилиста.
Увидел но фото коммуниста, который предал свои коммунистические идеалы, или мне показалось? Предавший раз...
Ой, да там же Кумшитова и Четошненко, а я сразу то и не разглядел!
а где плакатик? Вождь наш Владимир Владимирович
12 июня - позорный день. Развалили великую державу, что предки собирали и пляшем на её останках. Лучше бы врачам Диагностического деньги выплатили. А флагами махать - невелика доблесть. Пустые понты.
Кто флагами машет, тот деньгами не распоряжается, а что может, то и делает. Может страну с тысячелетней историей в день развала СССР почтить. Назначат другой день, в другой флагами помахают. Дело ни в том, в какой день флагами машешь, а в том, как к Родине относишься. В Великую отечественную в атаку шли с криками "за Сталина", хотя многие его считали и считают большой сволочью. Но тот, кто воевал вкладывал в свой крик смысл за Родину, руководил которой в тот момент Сталин
какие справные 40-летние гром-бабы...а студентки где?
В Великую отечественную в атаку шли с криками "за Сталина"
Вы в этот бред сами-то верите?