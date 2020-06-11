В День России в Алтайском крае будет дежурить в два раза больше полицейских

Полиция Алтайского края с 12 по 14 июня будет нести службу в усиленном режиме, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Ежедневно на службу будут заступать более 700 сотрудников, а плотность нарядов увеличат в два раза по сравнению с буднями.

В Барнауле помощь стражам порядка окажут работники Главного управления: уличные патрули будут традиционно усилены сотрудниками из подразделения Главка.

Перед несущими службу поставлена задача по соблюдению общественного порядка, а под особый контроль полиции будут взяты памятники, мемориалы и обелиски, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

Напомним, что 12 июня страна будет праздновать День России. В честь этого в Алтайском крае пройдут различные акции и онлайн-мероприятия.