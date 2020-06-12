Студенты Алтайского края 12 июня провели церемонию поднятия флага Российской Федерации на площади Сахарова. Акция прошла у памятного знака студенческих отрядов и была приурочена ко Дню России.

Кроме флага РФ, командиры студотрядов, чеканя шаг, вынесли к памятному знаку флаги своих отрядов – так прошел парад знамен лучших студотрядов региона. Каждый выступающий отметил важность праздника, его объединяющую роль для многонациональной страны и Алтайского края в частности. Каждый подчеркнул, что страна сможет развиваться только в содружестве всех народов ее населяющих.

А бойцы студенческих отрядов не понаслышке знают, что такое дружба и взаимовыручка – ведь на этих принципах и строится их жизнь. А потому фоном к мероприятию звучали стройотрядовские песни о верности, доблести и юности. В завершение участники исполнили гимн студенческих отрядов.

Добавим, все студенты, несмотря на жару, дисциплинированно выполняют противовирусные предписания, и никто не забыл надеть защитную маску.

Ранее на площади Сахарова состоялась торжественная церемония подъема флага Российской Федерации, участие в которой принял губернатор Алтайского края Виктор Томенко. 12 курсантов роты почетного караула БЮИ МВД России пронесли знамя Российской Федерации размером два на шесть метров от улицы Молодежной до сцены на площади Сахарова. Под звуки гимна флаг России подняли над площадью. Вместе с ним были также подняты флаги Алтайского края и города Барнаула.