Барнаулец украл плиту, сварочный аппарат и мотоблок, но попался полиции

В Барнауле полиция задержала мужчину, который проник в чужой дом и украл запчасти со стоявшего в гараже автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В дежурную часть обратился 59-летний житель краевой столицы. Накануне в его дом пробрался неизвестный и похитил газовую плиту с духовкой, сварочный аппарат и мотоблок. Кроме того, пострадала и машина, стоящая в гараже, – с авто злоумышленник снял стартер, термостат, радиатор и крышку клапанов. Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Полиция быстро установила подозреваемого, которым оказался ранее судимый 26-летний житель Барнаула. Мужчина признал свою вину и рассказал, что похищенное продал неизвестным лицам. По факту кражи возбуждено уголовное дело.