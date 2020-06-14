Врач рассказал о сроках восстановления легких после коронавируса

Легким людей, которые перенесли коронавирус, может быть нанесен серьезный урон и на их восстановление уйдет много времени, заявил профессор РНИМУ имени Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, из-за инфекции работа дыхательной системы человека затрудняется и поражаются легкие. После болезни в легких наблюдаются фиброзные изменения, которые требуют длительного восстановления.

Карабиненко подчеркнул, что легочные ткани сами восстановятся со временем. Однако, в зависимости от индивидуальных особенностей человека, этот процесс может занять длительное время.

"Дыхательная гимнастика и укрепляющий режим не противопоказаны и их можно проводить, но все будет зависеть от индивидуальной способности каждого человека, который переболел COVID-19, к структурному восстановлению поврежденного органа. Как это улучшать? Это только само со временем может случиться", — заявил эксперт.