В Алтайском крае выявили 69 новых случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 69 новых инфицированных коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Среди заболевших: Барнаул – 34 человека, Новоалтайск – 7, Рубцовск – 7, Целинный район – 4, Благовещенский район – 3, Бийск – 2, Курьинский район – 2, Славгород – 2, Алейск, Заринск, Калманский район, Кулундинский район, Смоленский район, Советский район, Тюменцевский район, Чарышский район – по одному.

Общее число заболевших теперь составляет 2795 человек. Выздоровело 1599 пациентов, 129 из них – за последние сутки.

На 14 июня в Алтайском крае на COVID-19 обследовали 146 285 человек. Под наблюдением врачей и на самоизоляции находится 741 человек (в том числе пять иностранных граждан), снято с меднаблюдения 30 136 человек.