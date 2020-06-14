В Алтайском крае выявили 69 новых случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 69 новых инфицированных коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Среди заболевших: Барнаул – 34 человека, Новоалтайск – 7, Рубцовск – 7, Целинный район – 4, Благовещенский район – 3, Бийск – 2, Курьинский район – 2, Славгород – 2, Алейск, Заринск, Калманский район, Кулундинский район, Смоленский район, Советский район, Тюменцевский район, Чарышский район – по одному.
Общее число заболевших теперь составляет 2795 человек. Выздоровело 1599 пациентов, 129 из них – за последние сутки.
На 14 июня в Алтайском крае на COVID-19 обследовали 146 285 человек. Под наблюдением врачей и на самоизоляции находится 741 человек (в том числе пять иностранных граждан), снято с меднаблюдения 30 136 человек.
Комментарии
Стабильно. Иначе и не могло быть!
69 — кто бы сомневался.
69 .... да
Кто то угарает с 69. Такой у них там внутренний протест видимо.
14.06.2020 13:07
Гость
Как могут, так и дают понять.
Население научилось ещё в советское время читать газеты между строк.
Толи ещё будет .....
Оптимизация.
Наверняка лавируют между щедрым финансированием на лечение ковидников и указаниями из центра гасить вирус и не выходить за предельные значения
уже месяц или даже больше врут про количество зараженных вирусом! И не только в Алтайском крае врут, но и почти по всей стране!!!!
Не ту страну назвали Гондурасом......
100 руб. на то, что завтра будет 67
13 июня 2020 г., 22:37, ИА "Амител"
Суточный прирост больных в стране снизился почти в 16 раз.
А У НАС В КРАЕ????????????????????????????
Оптимизация.
Наверняка лавируют между щедрым финансированием на лечение ковидников и указаниями из центра гасить вирус и не выходить за предельные значения
+++++++++++++++++++
и после этого мы должны доверять и верить нашему правительству? и конечно сразу же бежать голосовать......
На голосовании за обнуление тоже 69 % будет.
69... остальных завтра посчитаем...
Примерно как "1 пишем 2 - в уме"
Они щас уже всё так считают.
ставлю на 68 завтра
Ранее Томенко говорил, что послабления возможны, если число заболевших будет ежесуточно увеличиваться не более чем на 40 человек. Потом показатель пересмотрели: 65-67.
А тут частенько 69
В Новосибирске 107-109 каждый день, у нас 67-69.
14.06.2020 13:39
- гость -
13 июня 2020 г., 22:37, ИА "Амител"
Суточный прирост больных в стране снизился почти в 16 раз.
А У НАС В КРАЕ????????????????????????????
А у нас последние два дня прирост отрицательный.
Если я правильно думаю, то в вашей цитате идет речь о количестве больных в текущий момент времени. А это Вчерашние болеющие плюс Новые заболевшие минус Выздоровевшие минус Умершие
14.06.2020 14:01
- гость -
В Новосибирске 107-109 каждый день, у нас 67-69.
Новосибирск тоже оптимизирует.
В статистике по регионам видно, где похоже на правду (скачки в 2-3 раза, большие неравномерности), и где рисуют статистику, идет ровненько.
А так не бывает.
Этот то же самое что рыбак ходит на рыбалку неделю и каждый раз приносит ровно 67-69 карасиков (а в Новосибирске улов ровно по 107-109)
В больницах скрывают количество заболевшего персонала, в краевой чочно.
Завтра будет меньше 60.. Для разнообразия... И вряд ли уже поднимется .
а чо, неплохой бизнес - "держать планку". Выявлять 65-70 человек и выписывать столько же, постепенно снижая уровень заболевания. государство башляет за каждого ковиднутого. Кроме того, дорогостоящего лекарства нет. Лечим парацетамолом, да супрастином. Другие болезни вообще забыли и забили. А, и зачем? Кашляете? Ковид! Сыпь? Ковид! Температура? Ковид! Уже столько симптомов понаходили, что бери любого без маски с улицы и лечи от ковида, как "нулевого пациента". ) Гениально! Делать ошалевшие глаза, втюхивя лажу о пандемии, при 0,5% болеющих в текущий момент, и под шумок пилить бабки...
Ну и дураки же Вы!!! Заболеете этой заразой, по другому заговорите! Уже месяц читаю комментарии, удивляюсь бестолковым...
А есть у вас знакомые, которые заболели?
14.06.2020 15:36
- гость -
Не только заболели, но и успели попасть в крематорий. Увы.... Так что продолжайте не верить....
Есть. Но, слава Богу, вылечились. Правда восстановление идёт тяжело(
14.06.2020 14:20
- гость -
У тебя муж баба?
В 2030 году будет последний день эпидемии корововируса, кода будет 69 человек. 146% гарантия.
18:09 Дак это мужик жеж писал.
ку-ку
69 69 69
14.06.2020 15:04
- гость -
++++++++++++++++++++++