После звонка незнакомца жительница Барнаула потеряла 125 тысяч рублей

63-летняя жительница Барнаула заявила в полицию, что с ее карты пропало около 125 тыс. рублей. Это произошло после звонка мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По телефону мужчина сообщил, что с банковской карты жительницы Барнаула постоянно снимают деньги и добавил, что, скорее всего, это делают мошенники. Для блокировки карты необходимо срочно сообщить все персональные данные. Женщина сообщила номер карты и код из СМС. После этого с ее счета пропало 125 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

Ранее amic.ru писал, что после звонка неизвестного, который представился сотрудником банка, жительница Барнаула потеряла свыше 600 тысяч рублей.

В управлении МВД напомнили, что ни в коем случае не стоит сообщать свои персональные данные. Сотрудники банка не спрашивают данные карты и коды и СМС. Если вам поступил такой звонок, то положите трубку либо перезвоните по указанному на карте телефону и уточните информацию.