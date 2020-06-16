13 российских городов отказались от проведения Парада Победы

На фоне пандемии коронавируса власти 13 российских городов отказались от празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которое должно пройти 24 июня, пишет РБК.
Сообщается, что парад отменили в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле.
Ранее amiс.ru сообщал, что парад Победы в 2020 году перенесли с 9 мая на 24 июня в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле к отмене мероприятий в городах отнеслись с пониманием.
Комментарии
...Курск, Орёл, Белгород с такими же примерно показателями по количеству заражающихся отменили Парад, а тот же Воронеж, где в 2-3 раза ВЫШЕ показатель - нет...
...да и у нас тоже. Двоих врачей уже схоронили...
Звезда котятам - какать не будут!
В Барнауле же тоже отказались. Почему его нет в списке?
16.06.2020 09:22
- гость -
Нет в ауле строевых войск
А полицаи и вертухаи не обучены парадам
Парад победы под надзором полицаев с власовскими триколорами - тот еще театр абсурда...
План обнуленного трещит по швам.
не все хотят праздновать день рождения английского массонства парадом Победы...
09:51
- гость -
Кстати, а вы не знаете, почему Сталин не открыл второй фронт в 1939-40 году?
Вот уж действительно, пир во время чумы.
Хороша ложка к обеду. Праздник 9 мая прошел, и празднования не проводились.
А что такое 24 июня??? чуть ли не 22.... вообще не праздник, траур какой-то.
Каждый день умирают инфицированные.
Конечно, в крае не та эпидобстановка, чтобы проводить парад. Не надо рисковать здоровьем людей.