13 российских городов отказались от проведения Парада Победы

На фоне пандемии коронавируса власти 13 российских городов отказались от празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которое должно пройти 24 июня, пишет РБК.

Сообщается, что парад отменили в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле.

Ранее amiс.ru сообщал, что парад Победы в 2020 году перенесли с 9 мая на 24 июня в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле к отмене мероприятий в городах отнеслись с пониманием.