Жители Бурятии развернули спецоперацию по спасению бычка, застрявшего в проволоке

В Бурятии бычок запутался в проволоке и не смог выбраться самостоятельно. На помощь животному люди начали собирать добровольцев.

"Звоним в МЧС – они футболят... Сами не можем – нужна спецтехника. Помогите, иначе он погибнет", – написали неравнодушные жители.

Сотрудники центра управления в кризисных ситуациях увидели публикацию в соцсетях и стали обзванивать организации, которые находились рядом с местом пленения животного. На зов откликнулись представители "КАМАЗ-центра". Они пригнали технику и помогли бычку выбраться из пут, рассказали на портале infpool.ru.

Что стало с ним после освобождения – история умалчивает, но главное, что бычок остался жив.