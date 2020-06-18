У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, сообщает ТАСС. Он лечится, находясь в самоизоляции.

Информацию подтвердили официально, уточнив, что повода для беспокойства об экс-главе государства нет.

По последним данным, в Казахстане зафиксировано 15877 случаев заболевших коронавирусной инфекцией, из них 9902 человека выздоровели, а 100 – скончались.

20 марта 2019 года Назарбаев, возглавлявший республику в течение почти 30 лет, сложил полномочия главы государства.

Его пост занял председатель сената парламента страны Касым-Жомарт Токаев. В честь бывшего президента переименовали столицу страны – из Астаны в Нурсултан.