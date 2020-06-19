Альпийская горка с сухим ручейком появится напротив парка "Лесная сказка" в Барнауле

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В Барнауле на пересечении улиц Георгиева и Энтузиастов появится клумба с альпийской горкой, сообщают в пресс-центре мэрии.

Благоустроенный уголок будет представлять альпинарий из разных цветов и живой изгороди из молодых кустарников. Как считают в районной администрации, подобный вариант благоустройства максимально подходит для улицы и станет украшением аллеи на Георгиева.

Глава управления коммунального хозяйства Индустриального района Виталий Хозов объяснил, что камни будут расположены под небольшим уклоном, словно пролежали там долгие годы, а в промежутках между ними высадят растения. На финальном этапе горку украсит сухой ручей из мраморной крошки и порядка 30 кустарников по периметру.