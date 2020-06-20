Глава ВОЗ предупредил о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус в ходе онлайн-брифинга предупредил о том, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса. Соответствующая трансляция велась в Twitter ВОЗ.

По его словам, 18 июня организации поступили сведения более чем о 150 тысячах новых случаев COVID-19. На данный момент это самый высокий суточный показатель с начала пандемии, отметил руководитель ВОЗ.

Он уточнил, что наибольшее количество новых заразившихся медики зафиксировали в Северной и Южной Америке, а также в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

"Мир находится в новой и очень опасной фазе", – подчеркнул Гебреисус.

Глава ВОЗ добавил, что даже при усталости людей от изоляции и желании правительств возобновить экономическую деятельность не стоит забывать, что вирус существует и он очень опасен, а большинство людей по-прежнему уязвимы.

По последним данным, в мире выявлено свыше 8,6 млн случаев заболевания коронавирусом и 459 тысяч смертей. Наибольшее количество заражений отмечено в США, Бразилии, России, Индии и Великобритании.