В Алтайском крае выявили 73 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 73 новых случая COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

На 20 июня заболевших: в Барнауле – 49 человек, Камне-на-Оби – 3, Ребрихинском районе – 3, Тальменском районе – 3, Каменском районе – 2, Мамонтовском районе – 2, Новоалтайске – 2, Первомайском районе – 2, Рубцовске – 2, Калманском, Кулундинском, Смоленском, Советском, Топчихинском районах – по одному.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в крае теперь составляет 3 226 человек. 2 217 пациентов выписаны из больниц. За прошедшие сутки выздоровело 90 человек.