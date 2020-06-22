Памятник Виктору Цою отреставрировали в Барнауле

Поклонники творчества Виктора Цоя в день его рождения отреставрировали памятник исполнителю в Барнауле. 21 июня музыканту исполнилось бы 58 лет.
Как сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте", барнаульцы усилили и покрасили забор в виде нотного стана, зацементировали отвалившиеся куски плиты у основания монумента и обновили надпись "Виктор Цой".
Один из самых популярных советских рок-исполнителей Виктор Цой ушел из жизни 15 августа 1990 года. Музыкант погиб в Латвии, куда приехал отдохнуть с друзьями и сыном.
Утром рокового дня Цой отправился на рыбалку к лесному озеру, на обратном пути его "Москвич" столкнулся со встречным автобусом. Смерть наступила мгновенно.
Комментарии
Кто это?
ты лох
14:36, нет смысла обижаться на поколение любителей полупокеров с микрофоном.
22.06.2020 14:30 Для вас наверное и Ленин не известен? потерянное племя
Мой чемоданчик набитый планом
При чем здесь педагоги?
Плохо, что там все обоср.....али голуби. Сидит баба с булкой хлеба и крошит, а ребенок с пакетом крупы и то же бросает. Наверно на детские деньги купили нуждающиеся.
Хороший памятник. Сделан талантливо, с понимаем творчества. Это не бездумное и бездушное изваяние типа сеятеля на пл.Окт.