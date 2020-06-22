Памятник Виктору Цою отреставрировали в Барнауле

Поклонники творчества Виктора Цоя в день его рождения отреставрировали памятник исполнителю в Барнауле. 21 июня музыканту исполнилось бы 58 лет.

Как сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте", барнаульцы усилили и покрасили забор в виде нотного стана, зацементировали отвалившиеся куски плиты у основания монумента и обновили надпись "Виктор Цой".

Один из самых популярных советских рок-исполнителей Виктор Цой ушел из жизни 15 августа 1990 года. Музыкант погиб в Латвии, куда приехал отдохнуть с друзьями и сыном.

Утром рокового дня Цой отправился на рыбалку к лесному озеру, на обратном пути его "Москвич" столкнулся со встречным автобусом. Смерть наступила мгновенно.