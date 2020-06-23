К 2021 году размер пенсии по старости в России хотят увеличить до 17 432 рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект Пенсионного фонда.

Согласно тексту документа, размер индексации страховых пособий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м – 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м – 5,6% (до 19 283 рублей).

Расходы на выплаты определяются с учетом ежегодной индексации с 1 апреля и прогнозируемых темпов роста прожиточного минимума: в 2021 году – на 1,5%, в 2022 году – на 3,9%, в 2023 году – на 3,7%.

При этом повышать размер накопительной части и срочной выплаты не планируют.