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В России хотят значительно увеличить размер пенсии по старости

, ИА "Амител"
Выплаты могут вырасти до 17,5 тыс. рублей
Фото: smolnarod.ru

Фото: smolnarod.ru

К 2021 году размер пенсии по старости в России хотят увеличить до 17 432 рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект Пенсионного фонда. 

Согласно тексту документа, размер индексации страховых пособий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м – 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м – 5,6% (до 19 283 рублей).

Расходы на выплаты определяются с учетом ежегодной индексации с 1 апреля и прогнозируемых темпов роста прожиточного минимума: в 2021 году – на 1,5%, в 2022 году – на 3,9%, в 2023 году – на 3,7%.

При этом повышать размер накопительной части и срочной выплаты не планируют. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

23.06.2020 15:10
гость

К 2021 году размер пенсии по старости в России хотят увеличить до 17 432 рублей

Это средний или минимальный? У некоторых уже сейчас по 25, а у некоторых по 10, в среднем 17,5

23.06.2020 15:37
- гость -

Ведь опять не примут. Одни разговоры. Но перед выборами нужный вброс. Пенсионеры с пенсией 10 т.р. будут ЗА.

23.06.2020 15:39
- гость -

позорники, одна болтавня

23.06.2020 15:46
- гость -

Писали же, что с января пенсии в крае увеличились в среднем на 700 рублей. Тоже ведь было что-то про 6 с чем-то процентов. На столько и в 2021 вырастут.

23.06.2020 15:46
послушайте сказку

хотят значительно
могут вырасти
скорее всего
не исключено
по всей вероятности
возможно
вероятно
очень может быть
вернее всего
есть шансы, что
надо надеяться
по всему вероятию
к тому дело идет
вроде как
не исключено

23.06.2020 15:50
- гость -

Ох, и загудят пенсионеры....Скоро сможем их встретить в игорных домах, на курортах Куршавеля....

23.06.2020 15:54
- гость -

Интересно,после 1-го июля продолжат хотеть?

23.06.2020 15:55
точный

лучше бы пенсионный возраст вернуи 55 для женщин и 60 для мужчин...а лучше 53 женщинам и 57 мужчинам

23.06.2020 16:03
ПЕТР

не увеличить, а проиндексировать!

23.06.2020 16:03
- гость -

К 2021 году размер пенсии по старости в России хотят увеличить до 17 432 рублей.

вот это я понимаю, все пенсионэры росчерком пера становятся представителями среднего класса )))

23.06.2020 16:09
Гость

23.06.2020 15:55
точный
29-го или 30-го июня должны это пообещать.

23.06.2020 16:13
- гость -

на фика их увеличивать.если потом вообще платить нечем будет ,а то и вообще хотят отменить....короче к 2024 как я выйду на пенсию мне скажут....извините Вам платить нечем

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