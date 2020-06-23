К 2021 году размер пенсии по старости в России хотят увеличить до 17 432 рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект Пенсионного фонда.
Согласно тексту документа, размер индексации страховых пособий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м – 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м – 5,6% (до 19 283 рублей).
Расходы на выплаты определяются с учетом ежегодной индексации с 1 апреля и прогнозируемых темпов роста прожиточного минимума: в 2021 году – на 1,5%, в 2022 году – на 3,9%, в 2023 году – на 3,7%.
При этом повышать размер накопительной части и срочной выплаты не планируют.
Комментарии
К 2021 году размер пенсии по старости в России хотят увеличить до 17 432 рублей
Это средний или минимальный? У некоторых уже сейчас по 25, а у некоторых по 10, в среднем 17,5
Ведь опять не примут. Одни разговоры. Но перед выборами нужный вброс. Пенсионеры с пенсией 10 т.р. будут ЗА.
позорники, одна болтавня
Писали же, что с января пенсии в крае увеличились в среднем на 700 рублей. Тоже ведь было что-то про 6 с чем-то процентов. На столько и в 2021 вырастут.
хотят значительно
могут вырасти
скорее всего
не исключено
по всей вероятности
возможно
вероятно
очень может быть
вернее всего
есть шансы, что
надо надеяться
по всему вероятию
к тому дело идет
вроде как
не исключено
Ох, и загудят пенсионеры....Скоро сможем их встретить в игорных домах, на курортах Куршавеля....
Интересно,после 1-го июля продолжат хотеть?
лучше бы пенсионный возраст вернуи 55 для женщин и 60 для мужчин...а лучше 53 женщинам и 57 мужчинам
не увеличить, а проиндексировать!
К 2021 году размер пенсии по старости в России хотят увеличить до 17 432 рублей.
вот это я понимаю, все пенсионэры росчерком пера становятся представителями среднего класса )))
23.06.2020 15:55
точный
29-го или 30-го июня должны это пообещать.
на фика их увеличивать.если потом вообще платить нечем будет ,а то и вообще хотят отменить....короче к 2024 как я выйду на пенсию мне скажут....извините Вам платить нечем