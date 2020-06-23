Владимир Путин предложил расширить программу льготной ипотеки под 6,5%

Владимир Путин предложил увеличить порог стоимости жилья, попадающего под льготную ипотеку. Об этом президент сказал во время своего обращения к нации 23 июня.

"Предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных городах до 12 млн", – заявил глава государства.

Подобную меру Путин объяснил высокой стоимостью жилья, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. По мнению президента, это будет востребованным способом поддержки среди граждан.

Напомним, что 16 апреля в качестве меры поддержки населения глава государства предложил запустить программу льготной ипотеки под 6,5%. Как отметил президент 23 июня, данной мерой воспользовались уже свыше 45 тысяч семей.