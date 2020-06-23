Владимир Путин предложил выделить регионам еще 100 миллиардов рублей

Владимир Путин поручил выделить дополнительные 100 миллиардов рублей регионам на компенсацию затрат на борьбу с распространением коронавируса. Об этом президент сказал в ходе обращения к нации 23 июня.

"Речь не только в возросших расходах на систему здравоохранения, на прямую помощь людям, предприятиям, но и в выпадающих доходах, недополученных бюджетами субъектов федерации. В этой связи поручаю правительству выделить еще 100 миллиардов рублей регионам плюсом к тем 200, о которых мы уже объявили ранее", – заявил глава государства.

По мнению Владимира Путина, это поможет компенсировать расходы регионов на борьбу с коронавирусом и его последствиями.