Работает в банке и давала интервью amic.ru. Кто победил в голосовании "Мисс Офис"

Завершилось голосование на лучшую девушку, которые участвуют в конкурсе "Мисс Офис" в Барнауле. Оно проходило несколько дней на нашем сайте. 35% всех голосов получила Елена Драгина, работающая менеджером в ВТБ.
В прошлом году Елена получила корону "Мисс Барнаул", после чего дала большое интервью amic.ru, где рассказала, что не любит сладкое, но при этом не сидит на диетах ради красивой фигуры.
В конкурсе "Мисс Офис" принимают участие более 15 девушек из компаний Барнаула, которые будут участвовать в дистанционном кастинге 11-го сезона конкурса красоты.
Победительницы дистанционного кастинга получат возможность представить Барнаул в полуфинале конкурса и выиграть 2 миллиона рублей в качестве главного приза, роскошную непереходящую корону и стать лицом рекламной кампании генерального спонсора – фирмы "Комус".
Итоги кастинга будут объявлены на официальном интернет-ресурсе конкурса красоты "Мисс Офис" и на нашем сайте.
Интервью с Еленой Драгиной можно почитать по этой ссылке.
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