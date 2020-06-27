Санатории меняют порядок приема гостей из-за коронавируса

Российские санатории больше не будут требовать справку об отрицательных результатах тестов на коронавирус для приезжающих. Вместо этого туристы должны будут предоставить справку об отсутствии контактов с зараженными за 14 дней до приезда, пишет RT.
"При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда", – говорится в документе Роспотребнадзора.
Тесты на заболевания для отдыхающих будут проводить исходя из эпидемических показателей.
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