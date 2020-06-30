В ВОЗ заявили об ускорении пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в мире не приблизилась к своему окончанию, а, напротив, только ускоряется, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус в ходе онлайн-брифинга.
"Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к окончанию", — цитирует РБК гендиректора организации.
Он также подчеркнул, что несмотря на то, что многие страны по всему миру добились определенного прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне ускоряется.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире перевалило за 10 миллионов, скончались свыше 500 тысяч человек.
Комментарии