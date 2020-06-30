Лечащийся от лейкемии Олег Тиньков переболел коронавирусом

Предприниматель Олег Тиньков, который лечится от лейкемии, три месяца назад переболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram.
В записи бизнесмен отметил, что прошел три курса химиотерапии и лейкемия ушла в ремиссию, однако полностью победить смертельную болезнь не удалось. На следующей неделе ему сделают пересадку костного мозга, а затем его ждут "долгие месяцы реабилитации".
Помимо лейкемии, предприниматель лечился от коронавируса, который он подхватил три месяца назад.
"И конечно, Молюсь Господу, он меня Спас и сохранил после двух сепсисов и COVID-19, да-да я еще переболел коронавирусом три месяца назад", — написал Тиньков.
Напомним, о тяжелой болезни Олега Тинькова стало известно в марте 2020 года. Тогда он отметил, что болезнь никак не отражается на его бизнесе, так как он уже несколько лет не принимает участия в "операционной деятельности". Незадолго до этого Минюст США предъявил предпринимателю обвинение в подаче ложных налоговых сведений.
Комментарии