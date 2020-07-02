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Уфологи назвали аномальные зоны в Барнауле

, ИА "Амител"
В их число включили Сухой Лог и Нагорный парк
Нагорный парк / Фото: Amic.ru

Нагорный парк / Фото: Amic.ru

Алтайские уфологи во Всемирный День НЛО – 2 июля – рассказали о том, что в Барнауле есть как минимум две аномальные зоны, в которых можно повстречать даже НЛО. Как сообщают "Вести-Алтай", одна из таких территорий – это Сухой Лог на окраине краевой столицы.

"Проходя в разных направлениях исследуемого места, можно определить узловые точки, которых достаточно много, поскольку это зона геомагнитного разлома", — объяснил особенность руководитель группы исследователей "Алтай-Космопоиск" Михаил Макаров.

По его словам, здесь наблюдается мощное электромагнитное излучение, которое может оказать неблагоприятное влияние на здоровье.

Вторая аномальная зона приходится на Нагорный парк, утверждают уфологи. По их оценкам, "плохие энергопотоки" связаны со старинным кладбищем, которое ранее было на этом месте.

"Слава Богу, восстановили храм, — поделился выводами уфолог Сергей Колотов. — И теперь энергетика положительная возвращается, и людям здесь безопасно ходить."

Исследователи паронормальных явлений выразили уверенность, что храмы помогают сдерживать "негативные потоки", а разрушенные здания, свалки, тюрьмы и промзоны, наоборот, "подпитывают аномальные зоны".

Стоит отметить, что научное сообщество в большинстве своем относится к уфологом со скепсисом, не считая их деятельность наукой. Однако интерес к паронормальному проявляют даже в министерства обороны крупнейших держав. Например, Пентагон весной 2020 года опубликовал три видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, передвигающиеся с феноменальной скоростью.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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