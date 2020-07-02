В Барнауле стартовали бесплатные тренировки в городском парке

Бесплатные тренировки стартовали в барнаульском парке "Изумрудный". Об этом сообщил глава Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев на своем аккаунте в Facebook.
"С 1 июля тренеры фитнес-клуба ReForma проводят тренировки на открытом воздухе для всех возрастов, — уточнил Вакаев. — Каждый день, по будням в 11. 00 и в 20. 00 вас ждёт час кардио + силовой блок + растяжка".
По его словам, никакой платы за занятия вносить не требуется – они абсолютно бесплатны. С собой рекомендуют брать покрывало, воду и полотенце. Остальной инвентарь предоставят организаторы.
Руководитель фонда уточнил, что на тренировках необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и иметь позитивный настрой.
Сбор всех желающих проходит у центрального входа в парк.
Ранее amic.ru писал, что в парке "Изумрудный" в Барнауле после реконструкции появится искусственный пруд, амфитеатр, площадки для занятий спортом и выгула собак. На реализацию проекта уйдет около трех лет, а минимальные средства, которые придется вложить в реконструкцию зеленой зоны, составят около 250 миллионов рублей.
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