Министр просвещения Сергей Кравцов приехал в Алтайский край

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов приехал в Алтайский край и провел рабочую встречу в общеобразовательной школе №1 Белокурихи, сообщает "правительственный" Telegram-канал "Ленина, 59".
Вместе с Кравцовым в образовательное учреждение также приехал глава министерства образования региона Максим Костенко. Вместе они встретились с администрацией школы.
Напомним, что сегодня, 3 июля, в России стартует основная волна единых государственных экзаменов, перенесенная с конца мая из-за пандемии коронавируса. Первыми школьники сдадут географию, литературу, информатику и ИКТ.
Комментарии
Ну понятно, что не в Гундосово поехал с инспекцией....молодец!
ковидку привез в чюмодане?
В Белокурихе? Сразу понятно с какой целью он сюда приехал.
а че в белокуриху то?
приехал бы в алейск или славгород
А Костенко опять доверили только за спиной постоять - мантию подержать? Пичалька!
Ну хоть нашел время в Белокурихе на фотосессию сходить. сфотаться у школы. уже наверное отдыхет во всю. Надеюсь не заразный.
Понаехали тут, москали ненасытные.