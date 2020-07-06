Вынесен приговор убийце женщины и двоих детей в Алтайском крае

Суд признал 22-летнего жителя Славгорода виновным в убийстве женщины и двоих детей, сообщают в прокуратуре Алтайского края. Парня приговорили к пожизненному лишению свободы.
Следователи доказали, что мужчина совершил преступление в ночь с 21 на 22 августа 2019 года. Женщина собиралась покинуть регион и попросила брата супруга на мотоцикле отвезти ее и детей на вокзал. Родственник согласился помочь, но во время пути между ними случился конфликт.
Мужчина ударил пассажирку по лицу, и она потеряла сознание. Затем он задушил тросом ее малолетних детей, чтобы скрыть факт избиения матери. Когда женщина пришла в себя – он задушил и ее.
С целью скрыть следы преступления мужчина закопал тела жертв в лесополосе в четырех километрах от Славгорода, а затем в течение нескольких дней заливал их бетоном.
Свою вину осужденный полностью признал.
Комментарии
закопал тела жертв в лесополосе... а затем в течение нескольких дней заливал их бетоном.
У него точно с головой всё в порядке? Зачем тела закопанные в лесополосе заливать бетоном? Случайный прохожий может же заподозрить что-то не ладное обнаружив в лесополосе полянку залитую бетоном.
6.07.2020 16:02
- гость -
С чего вы взяли, что это поляна залитая бетоном?
За детей его отправить к прадедам, желательно тросом и долго.
Ещё одного будем кормить до старости. Смысл в таком правосудии? Расстрелять и дело с концом.
6.07.2020 16:15
- гость -
Там не санаторий, до старости там не живут.