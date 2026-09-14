Сергей Миронов предложил установить минимальную пенсию в 50 тысяч рублей

Авторы считают меру экономически обоснованной и соответствующей международным стандартам соцзащиты

14 сентября 2026, 11:20, ИА Амител

Пенсия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Сергей Миронов, возглавляющий партию "Справедливая Россия" и думскую фракцию, выступил с инициативой поднять минимальную страховую пенсию по старости до 50 тысяч рублей ежемесячно. Законопроект, предусматривающий такую меру, планируют внести на рассмотрение парламента в понедельник, 14 сентября. Копия документа есть у РИА Новости.

Согласно пояснительной записке к проекту, предлагается дополнить статью 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178‑ФЗ "О государственной социальной помощи" новой частью 1.1. Она должна закрепить норму: материальное обеспечение неработающего пенсионера, который живет в России, не может быть меньше 50 тысяч рублей в месяц.

Авторы инициативы считают установление такой минимальной планки экономически оправданным и социально значимым решением. Они полагают, что принятие законопроекта позволит привести российскую систему пенсионного обеспечения в соответствие с международными стандартами социальной защиты.