Сергей Миронов предложил установить минимальную пенсию в 50 тысяч рублей
Авторы считают меру экономически обоснованной и соответствующей международным стандартам соцзащиты
14 сентября 2026, 11:20, ИА Амител
Сергей Миронов, возглавляющий партию "Справедливая Россия" и думскую фракцию, выступил с инициативой поднять минимальную страховую пенсию по старости до 50 тысяч рублей ежемесячно. Законопроект, предусматривающий такую меру, планируют внести на рассмотрение парламента в понедельник, 14 сентября. Копия документа есть у РИА Новости.
Согласно пояснительной записке к проекту, предлагается дополнить статью 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178‑ФЗ "О государственной социальной помощи" новой частью 1.1. Она должна закрепить норму: материальное обеспечение неработающего пенсионера, который живет в России, не может быть меньше 50 тысяч рублей в месяц.
Авторы инициативы считают установление такой минимальной планки экономически оправданным и социально значимым решением. Они полагают, что принятие законопроекта позволит привести российскую систему пенсионного обеспечения в соответствие с международными стандартами социальной защиты.
11:31:32 14-09-2026
Он реально без парашюта прыгал? Где он был за полгода до выборов?
11:38:14 14-09-2026
Пузырек (11:31:32 14-09-2026) Он реально без парашюта прыгал? Где он был за полгода до вы...
Что вас удивило? Он перед каждыми выборами это говорит, а затем забывает или голосует против своих предложений.
Чтобы не было обидно, так делают все депутаты.
11:43:20 14-09-2026
Пузырек (11:31:32 14-09-2026) Он реально без парашюта прыгал? Где он был за полгода до вы... Да даже если бы он это озвучил за год до выборов, ничего бы не изменилось. А перед выборами все эти говорилки трибунные активизируются, что бы о себе напомнить.
11:35:19 14-09-2026
кто больше?
11:57:20 14-09-2026
Да пофиг, проголосую, какой смысл голосовать за того, кто такое даже не говорит?
11:58:54 14-09-2026
Правильное предложение!Голосуем за Андрея Миронова!
12:33:35 14-09-2026
да не должен человек, который толком всю жизнь не работал получать 50 тысяч. Или торгаши, что всю жизнь на рынке стояли и налогов не платили.
Педагоги первые взбунтуются, у них таких з/п нет.
Нет таких з/п и работников культуры, почтальонов, библиотекарей. Да много у кого нет.
Новость выше про дыру в бюджете... Как при "дыре" может идти речь про повышение пенсий в три раза? Бред...
12:49:54 14-09-2026
Кот (12:33:35 14-09-2026) да не должен человек, который толком всю жизнь не работал по... Да, как бы, пенсия к бюджету никаким боком, ну это в теории
13:31:29 18-09-2026
Кот (12:33:35 14-09-2026) да не должен человек, который толком всю жизнь не работал по... Чем торгаши не угодили?! Постой всю жизнь на улице и зимой и летом по 10 часов. Если нет, сам езди на фабрики и заводы и покупай там поштучно вещи, если продадут. Озон тогда не работал.
13:00:15 14-09-2026
они за свой базар не отвечают, это понятно уже да же младенцу, он этим заявлением только хуже сделал себе.как говорят молчи за умного сойдешь но это не тот случай.
14:27:56 14-09-2026
Цирк зажигает огни! Парад алле! На манеже рыжий клоун!
14:36:49 14-09-2026
Чем таким тяжелым сережу били по голове?
16:27:23 14-09-2026
Нашли над кем шутить. Самыми незачищенными. Не Дума, а сброд юмористов.
09:31:36 15-09-2026
Он хотя бы говорит, другие вообще никак.
11:39:29 16-09-2026
Сергей Миронов давно уже пенсионер, при этом работает депутатом, получает содержание, может пенсионерам следовать его примеру. Вот была новость про бабушку которая разминировала дрон, почему нет?