НОВОСТИОбщество

Сергей Миронов предложил установить минимальную пенсию в 50 тысяч рублей

Авторы считают меру экономически обоснованной и соответствующей международным стандартам соцзащиты

14 сентября 2026, 11:20, ИА Амител

Пенсия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Пенсия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Сергей Миронов, возглавляющий партию "Справедливая Россия" и думскую фракцию, выступил с инициативой поднять минимальную страховую пенсию по старости до 50 тысяч рублей ежемесячно. Законопроект, предусматривающий такую меру, планируют внести на рассмотрение парламента в понедельник, 14 сентября. Копия документа есть у РИА Новости.

Согласно пояснительной записке к проекту, предлагается дополнить статью 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178‑ФЗ "О государственной социальной помощи" новой частью 1.1. Она должна закрепить норму: материальное обеспечение неработающего пенсионера, который живет в России, не может быть меньше 50 тысяч рублей в месяц.

Авторы инициативы считают установление такой минимальной планки экономически оправданным и социально значимым решением. Они полагают, что принятие законопроекта позволит привести российскую систему пенсионного обеспечения в соответствие с международными стандартами социальной защиты.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Госдума Законопроекты пенсии
       

Комментарии 15

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Пузырек

11:31:32 14-09-2026

Он реально без парашюта прыгал? Где он был за полгода до выборов?

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Гость

11:38:14 14-09-2026

Пузырек (11:31:32 14-09-2026) Он реально без парашюта прыгал? Где он был за полгода до вы...
Что вас удивило? Он перед каждыми выборами это говорит, а затем забывает или голосует против своих предложений.
Чтобы не было обидно, так делают все депутаты.

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Гость

11:43:20 14-09-2026

Пузырек (11:31:32 14-09-2026) Он реально без парашюта прыгал? Где он был за полгода до вы... Да даже если бы он это озвучил за год до выборов, ничего бы не изменилось. А перед выборами все эти говорилки трибунные активизируются, что бы о себе напомнить.

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цена голоса на выборах.

11:35:19 14-09-2026

кто больше?

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Гость

11:57:20 14-09-2026

Да пофиг, проголосую, какой смысл голосовать за того, кто такое даже не говорит?

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Гость

11:58:54 14-09-2026

Правильное предложение!Голосуем за Андрея Миронова!

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Кот

12:33:35 14-09-2026

да не должен человек, который толком всю жизнь не работал получать 50 тысяч. Или торгаши, что всю жизнь на рынке стояли и налогов не платили.
Педагоги первые взбунтуются, у них таких з/п нет.
Нет таких з/п и работников культуры, почтальонов, библиотекарей. Да много у кого нет.
Новость выше про дыру в бюджете... Как при "дыре" может идти речь про повышение пенсий в три раза? Бред...

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Гость

12:49:54 14-09-2026

Кот (12:33:35 14-09-2026) да не должен человек, который толком всю жизнь не работал по... Да, как бы, пенсия к бюджету никаким боком, ну это в теории

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Гость

13:31:29 18-09-2026

Кот (12:33:35 14-09-2026) да не должен человек, который толком всю жизнь не работал по... Чем торгаши не угодили?! Постой всю жизнь на улице и зимой и летом по 10 часов. Если нет, сам езди на фабрики и заводы и покупай там поштучно вещи, если продадут. Озон тогда не работал.

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Гость

13:00:15 14-09-2026

они за свой базар не отвечают, это понятно уже да же младенцу, он этим заявлением только хуже сделал себе.как говорят молчи за умного сойдешь но это не тот случай.

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Гость

14:27:56 14-09-2026

Цирк зажигает огни! Парад алле! На манеже рыжий клоун!

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Афиноген настоящий

14:36:49 14-09-2026

Чем таким тяжелым сережу били по голове?

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Нина

16:27:23 14-09-2026

Нашли над кем шутить. Самыми незачищенными. Не Дума, а сброд юмористов.

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ник

09:31:36 15-09-2026

Он хотя бы говорит, другие вообще никак.

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Фрося

11:39:29 16-09-2026

Сергей Миронов давно уже пенсионер, при этом работает депутатом, получает содержание, может пенсионерам следовать его примеру. Вот была новость про бабушку которая разминировала дрон, почему нет?

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