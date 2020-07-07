Идем в потемках. Барнаульский врач рассказал, почему COVID - это совсем не пневмония

Для многих коронавирус и пневмония стали тождественными понятиями. И потому новый вирус больше не вызывает опасений: ведь пневмония, хоть болезнь грозная, но, как считает обыватель, легко лечится современными лекарствами. Почему же тогда коронавирусу уделяют так много внимания и от чего на самом деле умирают заразившиеся COVID-19, amic.ru рассказал барнаульский врач Игорь Червяков.

Раньше таких вирусов не было

- Симптоматически отличий между COVID и простудой практически нет. При врачебном осмотре в ранние сроки они неразличимы. Кашель, недомогание, температура, ломота в теле и прочие банальные симптомы не вызывают настороженности. Коварство вируса позволяет ему принимать множество клинических обличий обычной простуды. А вот в механизме развития болезни различия колоссальные. И ранее с такой инфекцией врачи еще не сталкивались.

Если говорить упрощенно, то все вирусы имеют свою тропность, то есть, предпочтения. Риновирусы развиваются на слизистой носа, аденовирусы поражают железистую ткань, лимфоузлы, энтеровирусы — кишечный эпителий. "Старые", ранее известные нам коронавирусы протекали в виде обычной простуды, не вызывая никакой тревоги у докторов.

А "новый" коронавирус поражает сосуды, точнее их внутреннюю оболочку (она называется "интима"). Как показали исследования, вирус ее просто уничтожает. В ответ на это организм выбрасывает в кровь фактор Виллебранда (один из главных компонентов системы свертывания крови), активируя систему свертывания, пытаясь "залатать" возможные пробоины, но в результате повышая риск развития тромбозов и микрососудистых осложнений. Именно с ними связана немалая часть смертельных случаев COVID-19. Исследования, в том числе и российских ученых, показали, что из-за размножения SARS-CoV-2 в организме начинается сосудистое воспаление, которое повышает свертываемость крови.

Предпочитает этот вирус, конечно, те органы, где больше всего кровоток. Поэтому и поражает в первую очередь легочную ткань. Альвеола (пузырьковидное образование в лёгких, оплетенное сетью капилляров) — идеальный орган-мишень для вируса. Суммарная площадь поверхности альвеол достигает100 м² — целый полигон для зловредной инфекции.

И этот очень коварный механизм развития болезни мы только-только начали понимать. Помните, раньше мы говорили, что ничего не знаем об этом вирусе, считали, что он вызывает пневмонию? Так вот, это не воспаление легких в обычном понимании, а тяжелое поражение легочных капилляров вкупе с альвеолами, с развитием кислородного голодания, тромбозов, "цитокинового шторма" (неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению собственных тканей организма) и дальнейшей полиорганной недостаточности. Поэтому и лечение здесь требуется специфическое. Ранее рекомендованные для лечения препараты типа хлорохин (противомалярийный), лопинавир и ритонавир (противовирусные) оказались неэффективны.

Никто не застрахован

- Кроме легких, вирус поражает и другие органы человека, особенно где развита сосудистая сеть: почки, сердце, мозговые структуры и так далее. Поэтому и страдают те, у кого есть хронические заболевания этих органов, у кого нарушены адаптационные механизмы. При этом уровень и активность того самого фактора Виллебранда, запускающего тромбообразование в крови у людей, тоже разный: у темнокожих он выше, чем у белых европейцев; у мужчин выше, чем у женщин; у взрослых выше, чем у детей, и у пожилых выше, чем у молодых. Некоторые ученые описывают связь этого фактора с группой крови — его уровень ниже у обладателей первой группы (0), а выше — у второй (A). Поэтому перед новым коронавирусом уязвим каждый, независимо от возраста, хотя и в разной степени. Даже младенцы болеют. Помните, в начале пандемии считалось, что дети не болеют? Сейчас видим: и болеют, и умирают. А у ребенка-то какая может быть гипертония или стенокардия? Никто не застрахован. Никто не знает, как отреагирует конкретный организм. Пока что...

О лечении

- Почти все препараты, на которые возлагали надежды раньше и которыми лечили больных в самом начале, доказали свою неэффективность. В том числе и противомалярийные, и интерфероны. Сейчас приоритетом лечения остаются три направления: борьба с тромбообразованием, профилактика "цитокинового шторма" и, конечно, кислородная поддержка. Обнадеживающие результаты показывает и использование плазмы ранее переболевших коронавирусом.

О второй волне

- То, что сейчас у нас происходит ослабление режима, на самом деле нецелесообразно. Да, все устали сидеть на самоизоляции, да, есть материальные потери, страдает бизнес, экономика. Все просят разрешить им работать: открывайте нас, чего мы сидим. Ну вот, сейчас не сидим дома и видим растущие цифры заболевших.

То, что наши (и не только наши) власти называют "вторая волна пандемии", на самом деле все та же первая, просто люди потеряли бдительность.

А если повторится?

- Сейчас мы не знаем точно, какие отдаленные последствия может иметь этот вирус для организма. А он, конечно, имеет. Самые тяжелые — это необратимые изменения в легочной ткани. Да, иммунный ответ на вирус есть, иммунитет вырабатывается. Но на какой период? Представьте: человек переболел COVID, еле выкарабкался. А через полгода повторно заражается – да его организм этого просто не перенесет.

Надо понимать, что и разновидностей вируса тоже много. Иммунный ответ может охватывать не весь спектр подтипов коронавируса. Обнадеживает, что изменчивость "короны" все же намного меньше, чем у гриппа, поэтому есть шанс, что вскоре сделают эффективную вакцину против него.

Устойчив к ультрафиолету

- Мы надеялись, что, может быть, лето и солнечный свет снизят виральность нового коронавируса. Обычно ультрафиолет губителен для вирусов. Но SARS-CoV-2 оказался устойчив к летнему теплу и солнечному свету. Эксперты затрудняются давать прогнозы на дальнейшее течение инфекции в Алтайском крае.

В общем, пока ничего хорошего я не вижу. Беречься надо. Но опять же — как? Ученые утверждают, что COVID-19 остается длительное время в воздухе, когда зараженные чихают и кашляют, выделяя мельчайшие капли жидкости с вирусом. А вот в ВОЗ сомневаются в возможности передачи вируса воздушно-капельным путем, считают, что пока четких доказательств для этого утверждения не хватает.

Блуждаем в потемках

- Сейчас специалисты с разных сторон идут к цели защитить людей от вируса. С одной – идет разработка вакцин. С другой – противовирусных препаратов. Россия стала первой страной в мире, где зарегистрирован специальный препарат для терапии ковидной инфекции. Он содержит фавипиравир — противовирусный препарат прямого действия, который блокирует размножение вируса. Тем не менее, несмотря на поток новых данных о коронавирусе, мы все еще продолжаем блуждать в потемках, шаг за шагом нащупывая путь к победе над инфекцией. Но хотя бы разобрались, как действует этот вирус. Значит, разберемся и с тем, как его одолеть.