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В Республике Алтай умер еще один больной, зараженный коронавирусом

, ИА "Амител"
За сутки в регионе выявлено 44 новых случая инфицирования
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За сутки в Республике Алтай выявлено 44 новых случая заболевания COVID-19, общее число больных в регионе достигло 936. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

"Коронавирус подтвердился у 20 жителей Усть-Канского района, в том числе у девяти детей; у 13 жителей Кош-Агачского района, включая троих детей; у трёх человек, прибывших на работу вахтовым методом в Турочакский район; у двух жителей города Горно-Алтайска; у двух детей в Майминском районе; у двух жительниц Улаганского района; у 6-летнего ребёнка в Шебалинском районе и у жителя другого региона, прибывшего на работу вахтовым методом в Усть-Коксинский район. Большинство новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В 12 случаях диагностированы симптомы ОРВИ", – информирует штаб.

Также за сутки в Горном Алтае зафиксировали еще одну смерть пациента с коронавирусом. Скончалась 71-летняя жительница Кош-Агачского района с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистогой системы. За все время в регионе зарегистрировано четыре летальных случая больных с COVID-19.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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