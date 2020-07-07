Коронавирус выявили у 10 призывников в Алтайском крае

У 10 алтайский призывников был выявлен коронавирус. Всех их отправили на лечение в госпитали, сообщает "Толк".
Начальник центра врачебной экспертизы краевого военкомата Юрий Глущенко рассказал изданию, что те призывники, у которых был подтвержден диагноз, в эту призывную кампанию точно не отправятся на службу. После окончания лечения они получат отсрочку на полгода.
Уточняется, что у молодых людей заболевание было выявлено по результатам барьерного тестирования. У всех оно протекает бессимптомно.
Отметим, до того, как призывники пройдут тестирование в Барнауле, они не допускаются к отправке на краевой сборный пункт.
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