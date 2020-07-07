"Может не справиться". Сибирский полпред обеспокоен вспышкой COVID-19 на Алтае

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло выразил обеспокоенность увеличением числа зараженных коронавирусом в Республике Алтай. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по ситуации с COVID-19 в Сибири.
"Сегодня очень беспокоимся за Республику Алтай – здесь коечный фонд и система здравоохранения небольшая, поэтому может просто не справиться", – сказал полпред.
Также Меняйло напомнил, что при принятии решений об ослаблении ограничительных мер нужно учитывать не ежедневную статистику, а данные как минимум за две недели. Кроме того, необходимо принимать решения с учетом Роспотребнадзора и не копировать их среди регионов.
"В Алтайском крае — 171 человек, да, рост был неизбежен, но это все-таки всплеск, а не плановый рост (он у нас наблюдается в Кемеровской области, Республике Хакасия и Республике Алтай), важно, чтобы система здравоохранения региона не захлебнулась от количества больных", – сказал Меняйло.
8 июля полпред проведет координационный штаб с сибирскими губернаторами. В частности, обсудят и ситуацию с туризмом.
"Мы послушаем, как работают турбазы после снятия ограничения с учетом эпидемобстановки. Это касается в том числе и Республики Алтай. Она просела очень сильно с точки зрения туризма. Надо понять, как турбазы будут работать, чтобы не допустить ухудшения ситуации, с максимальным соблюдением мер безопасности", – заявил Меняйло.
Также полпред опроверг слухи о своем заболевании коронавирусом. Свое исчезновение из информационного поля он объяснил рождением внучки.
Комментарии
А Мистер Твистер ещё не бывший министр здравоохранения АК, ничем не обеспокоен?
"Мы послушаем, как работают турбазы после снятия ограничения с учетом эпидемобстановки" ему дискотеки на открытии мало что ли?
"...но это все-таки всплеск." Было 70 стало 170. Это не всплеск. Это шторм.
пока раскачиваются - станет 270 и т.д.
Сейчас заставят владельцев турбаз еше и на 14дней гостей за свой счет изолировать, писец турбизнесу!!
16:09
- гость -
Да кто бы переживал за этих шкуродёров. Поделом.
какая такая крайняя необходимость ехать на турбазу? лучше уж палатку и на берег, где нет никого, спокойней будет