"Мое место силы". Сын Михаила Ефремова приехал отдохнуть в Горный Алтай

Сын Михаила Ефремова Никита приехал в Горный Алтай, чтобы отдохнуть. Фотографии с отдыха он разместил на своем Instagram.
Второй год подряд приезжаю на Алтай. Для меня это место силы . Суровый и дикий дух Алтая резко сбрасывает всю городскую шелуху , все наносное, ненужное. Тут нигде от себя не спрячешься, ни в телефоне (связь тут не везде, а в диких местах ее вообще нет), ни в голове. Все вокруг возвращает в момент — природа, люди, звуки, цвета, запахи. Первые пару дней по инерции в соцсетях, новостях и т.п., затем телефон используется только как фотоаппарат. И вообще, чем быстрее я сдаюсь, отпускаю ситуацию, перестаю сопротивляться этой мощной энергии , тем скорее я возвращаюсь к себе . ⠀ В следующих постах расскажу про горы, реки, озёра, водопады, долины (хотя скорее это каньоны). Про конные и пешие прогулки, сплавы , подъемы на 66ых Газах ("шишигах") вертолётах и так далее. ⠀ #никитаефремов #алтай #путешествия #отдых #природа
Актер объяснил, что считает дикие места Горного Алтая "своим местом силы", и приезжает сюда чтобы избавиться от всего лишнего. Свое путешествие по региону он начал с Телецкого озера, где уже посетил водопад Чоодор.
Когда на обратном пути он все-же решил искупаться в ледяной воде озера, его накрыла буря с двухметровыми волнами и ливнем.
Сын знаменитого актера – не единственная знаменитость, которая посетила в этом году озеро. Как ранее сообщал на amic.ru, отдохнуть на горном озере приехала телеведущая Анна Грачевская, шоумэн Александр Гудков и артист Сергей Светлаков.
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