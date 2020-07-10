СМИ: Боец алтайского студотряда умер в результате вспышки ОРВИ в Змеиногорске

Вспышку ОРВИ зафиксировали в змеиногорском общежитии, где проживали 127 студентов, прибывшие из различных районов Алтайского края, чтобы пройти практику в сфере сельского хозяйства, сообщает "Змеиногорский вестник".
Одного из заболевших в тяжелом состоянии увезли в Барнаул. 18-летний пациент скончался.
Еще 11 человек госпитализировали в Змеиногорскую ЦРБ. Их состояние стабильное. Заболевание проявляется в легком покраснении в горле и температуре 37,2-37,5 градуса.
У студентов взяли анализы на COVID-19. Результаты пока неизвестны. Все остальные прибывшие на практику молодые люди изолированы на территории общежития — в здании бывшего ПУ-63.
Комментарии
Единственно, чем вам поможет краевая власть, это будет контролировать как вы носите маски при посещении магазинов, аптек и в общественном транспорте.
Устроили в стране ковидобесие, а про другие болезни забыли, а от них тоже люди умирают и в еще больших количествах.
Был молчок в Змеиногорске, и вот опять стрельнул. То ни одного больного за все время, то сразу все пластом. А может все случаи там скрывают как могут а когда ситуация выходит из контроля тут появляются из тумана врачи в лохмотьях закрытые зоны и запечатанные в общежитиях шахтеры и студенты. Аномальщина какая то. Дотянули до такой степени что даже молодого парня спасти уже не в состоянии.
Непонятно, только с кем воевал боец. Дурацкая терминология какая-то
ОРВИ? Летом? Вспышка? Да еще со смертельным исходом? Чудеса, да и только!
Господа - кто без масок и ещё кашляет - вы пожалуйста не садитесь в общественный транспорт без масок а также в магазинах - это всё очень черевато для других людей и ребятишек. Не жалеете себя ,ну хотя бы деток и других людей.Иногда хочется "долбануть" в маршрутках - едут и на всех кашляют ,прямо нелюди какие то!!!!!