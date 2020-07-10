Труп жителя Алтайского края нашли в Новосибирской области

Во вторник, 7 июля, жители города Искитим в Новосибирской области обнаружили в реке труп мужчины, пишет ТВК.
В день Ивана Купалы на закрытом для купания пляже отдыхало много людей. Один из горожан заметил в водоеме человека, который явно не подавал признаков жизни. Когда очевидцы поняли, что это труп, сообщили в полицию.
Правоохранителям не удалось сразу установить личность погибшего. На самом пляже мужчину тоже не видели. Только после проверки полицейские выяснили, что погибший — 23-летний житель Алейска. Точно установить его личность удалось по особой примете — шраму на плече. Ранее он приехал в Искитим к родственникам на заработки и 5 июля пошел с ними на реку Бердь, чтобы искупаться и выпить. Тогда он и утонул.
Примечательно, что заявление о пропаже мужчины поступило от его матери из Алтайского края незадолго до обнаружения трупа. При этом искитимские родственники после пропажи молодого человека в полицию не обратились, потому что были в тот момент пьяны и подумали, что он просто ушел.
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