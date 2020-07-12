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Новости

"Это не шапито". Клишас осудил адвокатов по делу Ефремова

, ИА "Амител"
Сенатор уверен, что юристов следует наказать
Андрей Клишас / Фото: pulse19.ru

Андрей Клишас / Фото: pulse19.ru

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас возмутился поведением адвокатов по делу артиста Михаила Ефремова, сообщает РБК.

Сенатор выразил уверенность, что юристы нарушают этические нормы и заслуживают наказания со стороны Федеральной палаты адвокатов (ФПА).

"Я считаю, что если Федеральная палата адвокатов этот водевиль адвокатский по делу Ефремова не остановит, то надо подумать, как это сделать без ФПА. Поэтому я ФПА очень советую вспомнить, что адвокатура — это публично-правовой институт, а не ток-шоу и не шапито", — заявил Клишас.

В ответ статс-секретарь ФПА Константин Добрынин выразил признательность члену Совфеда за внимание к проблемам адвокатуры и напомнил, что именно Клишас был инициатором закона о запрете на вмешательство органов власти в подобные вопросы.

Ранее ФПА объявила о возбуждении дисциплинарных дел против адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского. Их заявления в СМИ по делу резонансного ДТП с участием актера Михаила Ефремова могут послужить формированию "превратного представления о существе адвокатской деятельности", считают в ФПА.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Находясь пьяным за рулем своего автомобиля, артист выехал на встречную полосу и протаранил курьерский фургон, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

12.07.2020 15:38
- гость -

нарушают этические нормы и заслуживают наказания

Оригинально. А как же закон?

12.07.2020 16:29
- гость -


12.07.2020 15:38
- гость -
если они в СМИ несут ахинею, о каком законе выговорите? А несут специально, переводя внимание не на дело по существу, а на сторонние факторы, снижая ответственность Ефремова.

12.07.2020 16:34
- гость -

12.07.2020 16:29
- гость -
...снижая ответственность Ефремова.
Так это же адвокаты (защитники),а не прокуроры (обвинители).

12.07.2020 16:58
- гость -

О чем речь. Какие законы.

12.07.2020 17:00
- гость -

Алкаш убил человека.

12.07.2020 17:30
месный

ну вот нафига нам знать чё там думает клещь который с жиру бесится так , что имеет больше десятка часов по цене за десятку лямов каждые?

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