В Барнауле продают "черную" квартиру с психоделическими обоями

Фото: avito.ru
В Барнауле на продажу выставили трехкомнатную квартиру, оформленную в черных тонах, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Она расположена на пятом этаже нового 16-уровнего кирпичного дома на проспекте Комсомольском, 45а. Особое отличие здания – двухъярусный двор со стеклянным куполом в центре. Сама квартира состоит из кухни-гостиной, двух спален, совмещенного санузла, гардеробной комнаты и трех лоджий, а общая площадь составляет 100 квадратных метров.
Как отмечает продавец, ремонт был выполнен по дизайнерскому проекту. Помещение изобилует черными элементами и белыми акцентами, а стены одной из комнат оклеены психоделическими обоями. Вместе с квартирой новому владельцу достанется полный комплект встроенной мебели и дорогой техники, кондиционер, теплый пол на кухне и в ванной.
Стоимость имущества – 8 млн рублей, однако рассматривается обмен на квартиру подешевле или автомобиль.
Комментарии
Убожество какое. За такой "дизайнерский ремонт" надо скидку предлагать