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Ремонт моста на Новом рынке в Барнауле за миллиард рублей перенесли на 2023 год

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Работы проведут в рамках федерального нацпроекта "БКАД"

Ремонт путепровода в районе Нового рынка на проспекте Ленина в Барнауле начнется в 2022 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Стоимость реконструкции составит более миллиарда рублей, а работы продлятся до конца 2023 года. Об этом в рамках онлайн-конференции на сайте мэрии сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула Антон Шеломенцев.

По его словам, реконструкция путепроводов (трехпролетного и восьмипролетного) через железнодорожные пути по проспекту Ленина пройдет в рамках нацпроекта, где с прошлого года разрешены капиталоемкие работы. В этом году власти города, например, за 600 миллионов расширят улицу Попова до четырех полос. Без нацпроекта сделать это было бы вряд ли возможно.

Что касается путепровода на Новом рынке, то он находится в аварийном состоянии и прокуратура несколько раз выносила представление мэрии с требованием немедленно отремонтировать объект. Реконструкцию данного участка дороги обсуждали уже много лет. Сначала его хотели реконструировать в 2018 году, потом – в 2020-м, теперь сроки снова перенесли. В часы пик это место превращается в "бутылочное горлышко", где концентрируется огромное количество автомобилей и создаются длинные транспортные заторы.

На время ремонта будет временно закрыт проезд электротранспорта по проспекту Ленина. По сути, это единственная транспортная артерия, которая соединяет две части города. В качестве альтернативы – только улица Калинина, на которую и ляжет нагрузка.

После окончания работ пропускная способность на данном участке вырастет на 30%.

Сейчас две части Барнаула связывает только мост на Новом рынке и проспект Калинина. Эксперты неоднократно говорили о необходимости строительства подземного туннеля под железнодорожными путями. Тогда из центра города можно было бы легко попасть на улицу Матросова. Общая стоимость проекта – несколько миллиардов рублей. Построить туннель хотели еще в 70-е годы. Сейчас проект актуализировали и даже включили в проект Генплана развития Барнаула до 2036 года. Но из-за дороговизны в ближайшее время строить подземную развязку власти краевой столицы не планируют.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

15.07.2020 07:56
krash

Славабогу ума хватило. и так основные проблемные места перекрыли. город в шоке. еще бы мост закрыли...

15.07.2020 07:58
АБОРИГЕН

Как же это всё убого. Неужели никто не понимает что дорогами в том виде которые сейчас предлагается город будет не связан, а разрезан?!

15.07.2020 08:07
newozmochno

Что-то господин Шеломенцев,запамятовал,улица Попова должна быть шести,а не четыре полосная!!!!!!!!!!!!!!! Куда делись,две полосы ,к себе в карман???????????????? такой молодой ,а врет как Суриков с Карлиным!!!!!!!! Наверно они его учителя!!!!!!!!!!!

15.07.2020 08:15
Гостья

Шеломенцев красивый, ему можно что-то забывать.

15.07.2020 08:17
Шлямбур

Шо, покупка новых крузаков опять откладывается?

15.07.2020 08:25
- гость -

Неужели никто не понимает что дорогами в том виде которые сейчас предлагается город будет не связан, а разрезан?!

Из чиновников судя по всему никто. Ну не доходит до них, что вокзал как и было запланировано Лыгиным в 1915 году должен находится на окраине города. Смотрят на проекты туннелей 70-х годов не обращая внимания, что с 70-х машин стало "чуть" больше.

15.07.2020 09:01
Гость

Пробки и заторы на дорогах - это проблема всех городов, ни одного Барнаула

15.07.2020 09:20
- гость -

15.07.2020 09:01
Гость
Ни одного Барнаула - это как? Нет Барнаула? Ни одного?

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