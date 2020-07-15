Ремонт дорог в Барнауле. Какие "убитые" участки заменят и где уже не страшно ездить?

В 2020 году в Барнауле по нацпроекту должны отремонтировать, построить и реконструировать 42 участка улиц. Их общая протяженность – 38,4 км. Дорожники уже отремонтировали 9 проблемных отрезков (а это целых 11 км) и продолжают реконструировать еще 21 участок, рассказал amic.ru Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. Где уже заменили дорожное полотно и что еще должны реконструировать до 1 октября 2020 – смотрите на карте amic.ru.
Оранжевым цветом выделены объекты, которые уже отремонтировали, а синим – которые еще предстоит улучшить. На карте вы можете увидеть, как выглядели эти дороги до ремонта и как изменились после. Если смотрите с телефона, то удобнее нажимать на цветной отрезок (сбоку появится фотография и короткое описание). А с компьютера можете посмотреть карту в полномасштабном формате: для этого кликните на правый верхний угол "Увеличить карту". Тогда можно будет просмотреть все участки по порядку, карта сама "перенесет" вас в нужную точку.
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