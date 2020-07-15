За сутки в Алтайском крае скончались шесть пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Алтайском крае зарегистрировали шесть смертей больных с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
"За сутки скончалось шесть человек, трое – от COVID-19, трое – от иных причин", – информирует оперштаб.
Таким образом, с начала пандемии в крае умерли уже 136 человек, у которых был обнаружен коронавирус. Инфекция стала причиной смерти в 57 случаях, иные причины смерти – у 76 заразившихся, три случая находятся на экспертизе.
Как ранее сообщил amic.ru, за последние сутки в Алтайском крае зафиксировано 246 новых инфицированных коронавирусом, общее число больных в регионе достигло 6540.
Комментарии
жесть - идем на рекорд, кому медальку дадут за это?
15.07.2020 11:39
гость
Да уймитесь вы уже с медальками!
Хочешь медальку? а куда ты хочешь, чтобы ее тебе засунули?
Просто в больнице не зайти, болит голова и фига вам, глазки болят и фига вам, в администрации все в корзину и ничего не решаем фига вам, Роспотребнадзор все пожелания в корзинку и фига вам. Ребята у вас все стоит в городе и никакого контроля. Все на вирусы списывать не надо. Люди есть и не только есть хотят, их и лечить надо. В магазин в наморднике только запускают, желаете кушать одевай тряпку на лицо. Защита должна быть (однозначно) но это должно быть стерильно и со всеми документами что данная защита обеспечивает. Зайдите в Марию Ра и посмотрите, что там выдают. Именно выдавать ОБЯЗАНЫ, если требуют ношения. Мало больных им, при таком подходе будит больше.
Ух ты какой пост из дурдома
Нагнетаем дальше (