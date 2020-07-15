В Алтайском крае перевернулась фура, перекрыв движение по трассе

Фото: "Инцидент Барнаул"
В Алтайском крае прицеп фуры завалился на бок и перекрыл обе полосы дороги, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Авария произошла на трассе между село Зимари и Новороманово. По словам очевидца, большегрузный автомобиль заезжал с поля на дорогу, однако его прицеп завалился на левый борт и машина перекрыла обе полосы. На момент публикации поста объезд был возможен только через заросшее поле.
Как ранее сообщил amic.ru, 14 июля в Зональном районе Алтайского края Hyundai Tucsun выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком. В итоге ДТП погибла 75-летняя пассажирка кроссовера, водитель госпитализирован в больницу.
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