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Кремль прокомментировал акции в поддержку Фургала в Хабаровске

, ИА "Амител"
Стихийный митинг длится уже пятый день подряд
Фото: komitetzaprava.livejournal.com

Фото: komitetzaprava.livejournal.com

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА "Новости".

Напомним, что ранее главу региона задержали по подозрению в организации убийств в 2004-2005 годах. Протестные шествия продолжаются в регионе уже пятый день – люди массового выходят на улицы и требуют прекращения уголовного дела.

Песков рассказал, что в правительстве понимают эмоциональный посыл жителей региона, поскольку ситуация нестандартная и вызвала резонанс. При этом он призвал обратить внимание на серьезность обвинения и то, что стоит следить за ходом следствия.

Также пресс-секретарь заметил, что из-за массовых шествий в регионе возможны новые вспышки коронавируса.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.07.2020 12:07
дурдом

Серьезность липы действительно впечатляет, сказал слуга главного бандита страны, таварища пу.

16.07.2020 12:10
гость

поскольку ситуация нестандартна

Если покапаться в прошлом других чиновников, не такая она уж и нестандартная. Большинство делали бизнес и шли во власть из 90-х и все надеются, что все забылось

16.07.2020 12:11
- гость -

В Алтайском крае тоже недовольны Путиным и рейтинг его невысок. Значит возможно нашего губернатора тоже арестуют. У него же есть какое-то уголовное дело в Красноярске.

16.07.2020 12:12
- гость -

стоит следить за ходом следствия

Лучше уж в цирк или театр сходить.

16.07.2020 12:14
Дядька

"Нашего" не арестуют, он зарплату чиновникам не урезает.

16.07.2020 12:17
- гость -

возможно нашего губернатора тоже арестуют.

Вот если бы экс-губернатора арестовали, то я бы не удивился, что народные гулянья продолжились бы и больше недели. В крае бы целых баянов не осталось, все бы порвали

16.07.2020 12:18
гость 22

Есть друзья в Красноярске, они нам завидуют, говорят, лучше бы нам вашего, а вам нашего!

16.07.2020 12:19
- гость -

Большинство делали бизнес и шли во власть из 90-х и все надеются, что все забылось

...вы выявили «убийцу» и 16 лет ждали, чтобы его арестовать(c)
)))

16.07.2020 12:20
- гость -

возможно нашего губернатора тоже арестуют

он из ер, так что не арестуют...

16.07.2020 12:21
гость 22

его не арестуют, его в Москву скоро заберутю

16.07.2020 12:24
- гость -

То есть несогласованные акции теперь можно если без мордобития

16.07.2020 12:24
коп

едрисню не арестуют

16.07.2020 12:27
- гость -

Если Томенского арестуют, никто не будет против. Разве, только, секретарша?

16.07.2020 12:32
- гость -

без провокаций, иначе их пришлось бы пресекать
-------------
Пресекатели женщин и детей. В интернете видео как гастербайтеры на Дальнем Востоке погром устроили в офисе и омон разогнали. Путин хочет побольше приезжих,а у них опыт революций и погромов.

16.07.2020 12:36
гость 22

Да за что его арестовывать? Эффективность работы губернатора заключается в том числе и в том, какие и сколько он притащил инвестиции в край. А по этому показателю у него все норм! Гребной канал построил, Артек будет, будут и вложения и в инфраструктуру и туризм и т.д.....так что я остаюсь при своем: Витя хочет выйти....в Москву!

16.07.2020 12:38
- гость -

То есть несогласованные акции теперь можно если без мордобития

Хабаровск по населению, что Барнаул. Вот и представьте митинг в Барнауле 40000 человек. Кто им может сказать "нельзя"? У нас в прошлый раз даже 1000 человек полиция разгонять не взялась.

16.07.2020 12:41
гость

...вы выявили «убийцу» и 16 лет ждали, чтобы его арестовать

Как я понял его арестовали на следующий день, после того, как выявили. Там же киллер с зоны показания дал. Он мог молчать, пока ему поступала помощь с воли. И вдруг помощь оборвалась. Он мог дать на волю маляву, помощь надо возобновить, а то заговорю. Ему ответили, кто ты такой, тебе никто не поверит, за меня тут весь край и еще Жириновский. Он и заговорил

16.07.2020 12:41
АБОРИГЕН

Серьёзно?! Пресекать?! Да вы кирпичами два дня в нужник ходили, боясь как бы вас там на тряпки толпа рвать не начала. Когда вас упырей отсутствие провокаций сдерживало? Ничего вы пресечь не могли, слишком подавляющее численное превосходство.

16.07.2020 12:43
- гость -

Почти на каждого чиновника папочка заведена-лежит дожидается... Никто не забыт ничто не забыто...

16.07.2020 12:46
гость

40000 человек это примерно в каждой второй семье Барнаула кто то должен пойти на митинг. Из этих 40 тысяч примерно тысяч 10-20 работают, они должны будут согласовать свой прогул с работодателем. Да, если это случится, это будет интересно. И если они перекроют Ленинский будет интересно

16.07.2020 12:49
гость

Допускаю, что Лукашенко разогнал бы и 400 тысяч. Причем возможно одной автоматной очередью поверх голов. Он очень крутой президент. У нас не такой, ходят и пусть ходят, им на работу не надо

16.07.2020 12:51
- гость -

Эффективность работы губернатора заключается... Гребной канал построил, Артек будет, будут и вложения и в инфраструктуру и туризм и т.д.

Что тот, что этот закапывает деньги в мертвые проекты. Все эти бирюзовые катуни, белокурихи 2 - пустая трата денег. А тем временем в крае средняя зарплата одна из самых низких в стране. Так что эффективность нулевая.

16.07.2020 12:54
- гость -

12:46 и 12:49

Ты псих, главное для тебя это насилие!

16.07.2020 12:56
- гость -

Успеют тикануть то, когда начнётся, по всей Руси ???

16.07.2020 13:07
М

Смотр войск "майдаунов". Хорохорятся, бравируют! Какие они смелые!
Настолько смелые насколько невежественные.. кошмар конечно, до какого уровня интеллекта и вообще мировоззрения довели народ (часть народа, пусть малочисленную) - выходить в защиту бандюгана и вора.
Понятно что несправедливости хватает и пар действительно надо периодически выпускать. Полиция грамотно делает что не трогает.
Радует тщетная попытка навальнистов и прочих подпиндосников перевести протест в русло "антипутинизма".

16.07.2020 13:12
АБОРИГЕН

16.07.2020 13:07
М
Они не бандюгана и вора защищают, параноик ты наш ватный, иначе бы за Путина рубаху рвали. Они защищают своё право выбора, на которое наглым образом плюет Москва.

16.07.2020 13:13
- гость -

Радует тщетная попытка навальнистов и прочих подпиндосников перевести протест в русло "антипутинизма".

А вы послушайте какие там кричалки про Путина были

16.07.2020 13:13
- гость -

ох ребятки, молоды вы.
не вы выбираете власть а власть вас выбирает.
и большой головки не видали, попробуйте ка мою, она ведь с вашу голову )))

если кратко, то хабаровск считает что возможно замешанный в убийствах фургал - лучше чем любой варяг из москвы. это означает что политика в отношении ДВ провалена, и провалили ее именно ставленники москвы, десятилетиями рассматривая ДВ как свою личную вотчину для кормления.

а по всей руси ничего не будет.
что такое хаос? - это передел. а передел что это? - правильно- беспредел. а он не нужен никому. потому что даже вам, ноющим здесь, есть что терять.

16.07.2020 13:23
гость

М 13:07
доклад Солье читали?

16.07.2020 13:31
гость

а передел что это? - правильно- беспредел. а он не нужен никому. потому что даже вам, ноющим здесь, есть что терять

Кто то потеряет, кто то приобретет. Для этого хаос и затевают

16.07.2020 13:40
- гость -

16.07.2020 12:56
- гость -

Конечно успеют. в Ютубе есть видео "Побег Януковича на экшн камеру" Посмотрите. Тяжеловато было но успел убежать

16.07.2020 13:46
гость

-гость- 12:56
вопрос куда!? санкции понимаешь ли

16.07.2020 13:46
гость

Сейчас много видео есть "Побег от Лукашенко"

16.07.2020 13:46
гость

СВОБОДУ ФУРГАЛУ!!!!!!!
РУКИ ПРОЧЬ ОТ ГРУДИНИНА!!!!!
СВОБОДУ ПЛАТОШКИНУ!!!!!!!
все вышеперечисленные люди пытались сделать нашу страну хоть маленько свободной!

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