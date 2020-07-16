Кремль прокомментировал акции в поддержку Фургала в Хабаровске

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА "Новости".
Напомним, что ранее главу региона задержали по подозрению в организации убийств в 2004-2005 годах. Протестные шествия продолжаются в регионе уже пятый день – люди массового выходят на улицы и требуют прекращения уголовного дела.
Песков рассказал, что в правительстве понимают эмоциональный посыл жителей региона, поскольку ситуация нестандартная и вызвала резонанс. При этом он призвал обратить внимание на серьезность обвинения и то, что стоит следить за ходом следствия.
Также пресс-секретарь заметил, что из-за массовых шествий в регионе возможны новые вспышки коронавируса.
Комментарии
Серьезность липы действительно впечатляет, сказал слуга главного бандита страны, таварища пу.
поскольку ситуация нестандартна
Если покапаться в прошлом других чиновников, не такая она уж и нестандартная. Большинство делали бизнес и шли во власть из 90-х и все надеются, что все забылось
В Алтайском крае тоже недовольны Путиным и рейтинг его невысок. Значит возможно нашего губернатора тоже арестуют. У него же есть какое-то уголовное дело в Красноярске.
стоит следить за ходом следствия
Лучше уж в цирк или театр сходить.
"Нашего" не арестуют, он зарплату чиновникам не урезает.
возможно нашего губернатора тоже арестуют.
Вот если бы экс-губернатора арестовали, то я бы не удивился, что народные гулянья продолжились бы и больше недели. В крае бы целых баянов не осталось, все бы порвали
Есть друзья в Красноярске, они нам завидуют, говорят, лучше бы нам вашего, а вам нашего!
Большинство делали бизнес и шли во власть из 90-х и все надеются, что все забылось
...вы выявили «убийцу» и 16 лет ждали, чтобы его арестовать(c)
)))
возможно нашего губернатора тоже арестуют
он из ер, так что не арестуют...
его не арестуют, его в Москву скоро заберутю
То есть несогласованные акции теперь можно если без мордобития
едрисню не арестуют
Если Томенского арестуют, никто не будет против. Разве, только, секретарша?
без провокаций, иначе их пришлось бы пресекать
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Пресекатели женщин и детей. В интернете видео как гастербайтеры на Дальнем Востоке погром устроили в офисе и омон разогнали. Путин хочет побольше приезжих,а у них опыт революций и погромов.
Да за что его арестовывать? Эффективность работы губернатора заключается в том числе и в том, какие и сколько он притащил инвестиции в край. А по этому показателю у него все норм! Гребной канал построил, Артек будет, будут и вложения и в инфраструктуру и туризм и т.д.....так что я остаюсь при своем: Витя хочет выйти....в Москву!
То есть несогласованные акции теперь можно если без мордобития
Хабаровск по населению, что Барнаул. Вот и представьте митинг в Барнауле 40000 человек. Кто им может сказать "нельзя"? У нас в прошлый раз даже 1000 человек полиция разгонять не взялась.
...вы выявили «убийцу» и 16 лет ждали, чтобы его арестовать
Как я понял его арестовали на следующий день, после того, как выявили. Там же киллер с зоны показания дал. Он мог молчать, пока ему поступала помощь с воли. И вдруг помощь оборвалась. Он мог дать на волю маляву, помощь надо возобновить, а то заговорю. Ему ответили, кто ты такой, тебе никто не поверит, за меня тут весь край и еще Жириновский. Он и заговорил
Серьёзно?! Пресекать?! Да вы кирпичами два дня в нужник ходили, боясь как бы вас там на тряпки толпа рвать не начала. Когда вас упырей отсутствие провокаций сдерживало? Ничего вы пресечь не могли, слишком подавляющее численное превосходство.
Почти на каждого чиновника папочка заведена-лежит дожидается... Никто не забыт ничто не забыто...
40000 человек это примерно в каждой второй семье Барнаула кто то должен пойти на митинг. Из этих 40 тысяч примерно тысяч 10-20 работают, они должны будут согласовать свой прогул с работодателем. Да, если это случится, это будет интересно. И если они перекроют Ленинский будет интересно
Допускаю, что Лукашенко разогнал бы и 400 тысяч. Причем возможно одной автоматной очередью поверх голов. Он очень крутой президент. У нас не такой, ходят и пусть ходят, им на работу не надо
Эффективность работы губернатора заключается... Гребной канал построил, Артек будет, будут и вложения и в инфраструктуру и туризм и т.д.
Что тот, что этот закапывает деньги в мертвые проекты. Все эти бирюзовые катуни, белокурихи 2 - пустая трата денег. А тем временем в крае средняя зарплата одна из самых низких в стране. Так что эффективность нулевая.
12:46 и 12:49
Ты псих, главное для тебя это насилие!
Успеют тикануть то, когда начнётся, по всей Руси ???
Смотр войск "майдаунов". Хорохорятся, бравируют! Какие они смелые!
Настолько смелые насколько невежественные.. кошмар конечно, до какого уровня интеллекта и вообще мировоззрения довели народ (часть народа, пусть малочисленную) - выходить в защиту бандюгана и вора.
Понятно что несправедливости хватает и пар действительно надо периодически выпускать. Полиция грамотно делает что не трогает.
Радует тщетная попытка навальнистов и прочих подпиндосников перевести протест в русло "антипутинизма".
16.07.2020 13:07
М
Они не бандюгана и вора защищают, параноик ты наш ватный, иначе бы за Путина рубаху рвали. Они защищают своё право выбора, на которое наглым образом плюет Москва.
Радует тщетная попытка навальнистов и прочих подпиндосников перевести протест в русло "антипутинизма".
А вы послушайте какие там кричалки про Путина были
ох ребятки, молоды вы.
не вы выбираете власть а власть вас выбирает.
и большой головки не видали, попробуйте ка мою, она ведь с вашу голову )))
если кратко, то хабаровск считает что возможно замешанный в убийствах фургал - лучше чем любой варяг из москвы. это означает что политика в отношении ДВ провалена, и провалили ее именно ставленники москвы, десятилетиями рассматривая ДВ как свою личную вотчину для кормления.
а по всей руси ничего не будет.
что такое хаос? - это передел. а передел что это? - правильно- беспредел. а он не нужен никому. потому что даже вам, ноющим здесь, есть что терять.
М 13:07
доклад Солье читали?
а передел что это? - правильно- беспредел. а он не нужен никому. потому что даже вам, ноющим здесь, есть что терять
Кто то потеряет, кто то приобретет. Для этого хаос и затевают
16.07.2020 12:56
- гость -
Конечно успеют. в Ютубе есть видео "Побег Януковича на экшн камеру" Посмотрите. Тяжеловато было но успел убежать
-гость- 12:56
вопрос куда!? санкции понимаешь ли
Сейчас много видео есть "Побег от Лукашенко"
СВОБОДУ ФУРГАЛУ!!!!!!!
РУКИ ПРОЧЬ ОТ ГРУДИНИНА!!!!!
СВОБОДУ ПЛАТОШКИНУ!!!!!!!
все вышеперечисленные люди пытались сделать нашу страну хоть маленько свободной!