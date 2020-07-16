Власти Барнаула назвали виновника затопления дома при опрессовке

Причиной прорыва трубы и затопления дома в Барнауле на улице Георгиева, 55, стала неисправность гидрозатвора, сообщает пресс-центр мэрии в Telegram.
Напомним, что 15 июля во время проведения гидравлического испытания теплосетей разорвалась труба транзитного трубопровода. Вода залила подвальный этаж, а жильцы указали, что владельцем трубы является мэрия города. При этом устранить аварию якобы мешают незаконно установленные гаражи.
В Барнаульской теплосетевой компании подтвердили, что повреждение произошло во время опрессовки тепловых сетей по контуру ТЭЦ-3. Для устранения последствий разрыва были приняты все необходимые меры.
Специалисты отмечают, что вода из теплосети попала в здание из-за отсутствия или неисправности гидрозатвора, что является одним из нарушений при подготовке жилого фонда к зиме. Как отметили в пресс-центре администрации, ТСЖ, управляющее данным домом, неоднократно получало предписания об устранении этого нарушения.
Комментарии
виноваты гаражи)
Жителям дома урок. Пусть теперь устроят собрание и запретят прохождение транзитных труб тепловых сетей по своему дому.