В Барнауле двое мужчин похитили у пенсионера гараж и сдали его на металлолом

В Барнауле двое мужчин продали гараж пенсионера на металлолом, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района.
По данным ведомства, у пожилого жителя краевой столицы в собственности был металлический гараж, расположенный неподалеку от многоквартирного дома. Один из его соседей, думая, что гараж заброшен, предложил своему другу его вывезти.
В итоге мужчины смогли увезти бокс и сдать его в пункт металлолома. Узнав о пропаже своего имущества, пенсионер обратился в полицию. Последним удалось быстро найти злоумышленников и доказать незаконность их действий.
Поскольку вернуть гараж уже было невозможно, по просьбе прокурора суд взыскал с похитителей 20 тысяч рублей в пользу пенсионера.
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