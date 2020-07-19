"Автодор" может предложить гражданам оплатить строительство федеральной трассы

"Автодор" рассматривает возможность выпуска "народных облигаций" для финансирования строительства трассы Москва – Казань. Об этом рассказал глава госкомпании Вячеслав Петушенко.
"Поскольку дорожное строительство должно развиваться как можно активнее и не всегда в бюджете достаточно средств, мы рассматриваем разные варианты привлечения средств для строительства, в том числе мы говорим о "вечных" облигациях, рассматриваем как вариант привлечение, размещение на рынке облигаций, в которых могут принимать участие и физические лица", – сказал он.
По его словам, вложенные в строительство деньги будут защищены, а высокая поточность обеспечит их возвратность, пишет РИА "Новости".
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