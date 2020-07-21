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Новости

У всех добровольцев, получивших вакцину от коронавируса, выработался иммунитет

, ИА "Амител"
Однако о сроках его действия пока говорить рано
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

У всех добровольцев, участвовавших в испытании вакцины от коронавируса, выработался иммунитет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елену Смолярчук.

По ее словам, иммунитет появляется уже через несколько дней после введения препарата, а через три недели наступает максимум с точки зрения защиты. Однако сказать, насколько долго будет сохраняться ответ организма на коронавирус, пока сложно, и ответ на данный вопрос можно получить только после следующей фазы клинических исследований.

Если вакцина окажется эффективной и будет зарегистрирована, то начнутся уже более масштабные испытания на различных группах людей, которые покажут срок сохранения иммунитета.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

21.07.2020 09:47
месный

Ээээээ вакцины от гриппа на долго помогали и помогали ли вообще и да и в какую ещё сторону....

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