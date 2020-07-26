Жительница Барнаула отобрала драгоценности у соседки за отказ одолжить 100 рублей

37-летняя жительница Барнаула стала жертвой разгневанной соседки из-за отказа одолжить ей 100 рублей, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
"Женщина рассказала, что в дверь ее квартиры постучалась соседка и попросила занять 100 рублей. Потерпевшая вежливо отказала и уже собиралась закрыть дверь, как подозреваемая пришла в ярость и набросилась на заявительницу. Сняв золотые серьги в разгар драки, подозреваемая отпустила женщину и скрылась в неизвестном направлении", – рассказали в ведомстве.
Однако далеко 46-летней злоумышленнице уйти не удалось. В этот же день ее задержал наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. Драгоценности у нее изъяли и вернули законной владелице.
В МВД подчеркнули, что ранее подозреваемую уже привлекали к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".
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